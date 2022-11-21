Зброя Ізраїлю. Що допомогло б Україні посилити оборону

Натяк на поставки ракет

Голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата виступив з попередженням на адресу Росії. Воно зводиться до того, що якщо підтвердяться закупівлі іранських балістичних ракет для ударів по Україні, ізраїльська сторона перегляне відмову від поставки летальних озброєнь.

Як уточнює місцевий телеканал Kan, Хулата конкретно заявив про можливі поставки високоточних ракет. Крім того, МЗС висловило російському послу протест у зв'язку з військовою співпрацею з Іраном, з яким у Ізраїля давні рахунки через ядерні загрози Тегерану та підтримку терористичних організацій.

Фото: голова ізраїльської Ради безпеки Еяль Хулата (IISS.org)

На повідомлення про можливі ізраїльські поставки вже відреагували в Україні. За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, згода на передачу озброєнь чи дозвіл країнам НАТО постачати зброю з ізраїльськими компонентами стане дуже гарною новиною для України.

Він також уточнив, що Російська Федерація ще не отримала балістичні ракети від Ірану. Що стосується озброєнь, які могли б отримати ЗСУ, то Ізраїль має найсучасніші арсенали, тому що є лідером у цій сфері.

"Не варто анонсувати, що там до чого. Певне коло людей знає, про що там говорити можна. Нам потрібно готуватись до всього", - додав Ігнат.

Україна та західні розвідки вважають, що Росія може отримати іранські балістичні ракети дальністю 300 та 700 км. Нібито відповідних домовленостей уже досягнуто. Застосування цих озброєнь може стати реальною проблемою, оскільки швидкість їхнього руху значно вища, ніж у "Калібрів", радянських ракет та дронів. З іншого боку, перспектива отримання нового союзника в особі Ізраїлю стала реальнішою.

Чому Ізраїль раніше відмовляв у поставках

Попередній уряд Ізраїлю до перемоги правого блоку Біньяміна Нетаньяху послідовно відмовляв Україні у постачанні зброї. Тодішній прем'єр Яїр Лапід запевняв, що його країна одразу підтримала українську сторону, розгорнула польовий госпіталь, готова продовжувати гуманітарну допомогу та надати системи цивільного сповіщення.

Проте Лапід звертав увагу на те, що має слідувати національним та оборонним інтересам.

"Ані американці, ані британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Усі враховують свої оборонні інтереси, і я поступаю так само", - виправдовував він відмову постачати системи протиповітряної оборони, яких дуже потребує Україна.

Крім того, можливі поставки системи "Залізний купол" він називав "переходом кордонів". Президент Іцхак Герцог прямо казав, що українська сторона просить озброєння, для яких експортних версій немає. До того ж влада Ізраїлю побоюється, що деякі зразки "могли б потрапити до рук ворогів".

На початку листопада міністр оборони Бені Ганц зазначав, що Ізраїль просто не має в своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити поставки систем ППО. Однак після зміни влади ця політика може бути переглянута. Зокрема, наприкінці жовтня напередодні виборів Біньямін Нетаньяху натякав на те, що після перемоги до питання військової допомоги Україні можуть повернутися.

"Мене питали про це нещодавно, і я сказав, що розгляну це питання, коли прийду на посаду", - говорив він.

Фото: Україна з приходом Біньяміна Нетаньяху чекає на поставки ізраїльських озброєнь (facebook com Netanyahu)

Ймовірно, цю заяву в Україні розцінили як "зелене світло". Минулого тижня президент Володимир Зеленський зазначив, що вже налагодив контакти з Нетаньяху.

"У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1. Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю", - розповів президент.

За даними Bloomberg, переломний момент настав ще наприкінці минулого місяця, коли відбулися переговори міністрів оборони Бені Ганца та Олексія Резнікова. Тоді Ізраїль погодився оцінити потреби України у засобах ППО, але про конкретні поставки говорити було зарано через побоювання щодо прямих наслідків для російських євреїв та загрози погіршення ситуації на Близькому Сході.

На що розраховує Україна?

У жовтні видання Axios опублікувало зміст запиту на поставки, які стосуються посилення співпраці у сфері протиракетної та протиповітряної оборони. Зокрема, Україна хоче отримати такі системи:

Iron Dome ("Залізний купол")

Iron Beam ("Залізний промінь")

Barak-8

David's Sling ("Проща Давида")

Arrow Interceptor

Patriot

"Залізний купол"

Мабуть, найвідоміша ізраїльська тактична система протиракетної оборони. Призначена для захисту від некерованих тактичних ракет з дальністю польоту від 4 до 70 км. Одна батарея може забезпечити захист 150 квадратних кілометрів території.

Ракети "Залізного куполу" використовують активне радіолокаційне наведення, тобто виходять на ціль за командами від радарів на самих ракетах. Компанія-виробник Rafael повідомляла про здатність збивати цілі на висоті до 10 км.

Фото: система "Залізний купол" (GettyImages)

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Fox News називав протиповітряну оборону за прикладом "Залізного куполу" ефективною для боротьби проти іранських дронів. На сьогодні точаться суперечки, чи підійде він для українських реалій, проте незаперечним залишається факт, що така чи аналогічна система може захистити об'єкти інфраструктури та врятувати життя українців.

"Пріоритетом для України №1 є системи протиповітряної оборони, які працюють на коротку, середню та велику дальність. Нам потрібні різні системи ППО. Не тільки протиракетні, а й проти іранських дронів-камікадзе", - говорив міністр.

"Залізний промінь"

Це новітня тактична система ПРО для перехоплення та знищення ракет надмалого радіусу на дальності до 7 км. Використовує лазерний промінь як вражаючий фактор, крім ракет може знищувати малі артилерійські снаряди та артилерійські міни, що замалі перехоплення "Залізним куполом". Також система може знищувати безпілотники.

"Залізний промінь" знищує цілі, опромінюючи їх протягом 4-5 секунд. Комплекс монтується на вантажний автомобіль, до його складу входять РЛС, пункт керування та дві лазерні установки. Згідно з планами, буде прийнято на озброєння лише у 2024 році.

ЗРК "Барак-8"

Це наземний всепогодний зенітно-ракетний комплекс для ураження широкого спектру цілей - від безпілотників і крилатих ракет до ракет класу "поверхня-поверхня" на малій та середній дальності.

Наземна пускова установка оснащена вісьмома ракетами, які можуть збивати дозвукові та надзвукові цілі. ЗРК "Барак-8" здатний перехоплювати тактичні балістичні ракети, хоча й спеціально не розроблений для протиракетної оборони. Дальність дії - від 70 до 90 кілометрів.

"Праща Давида"

Складаова багаторівневаї протиракетної системи Ізраїлю для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру з дальністю пуску від 70 до 300 км, а також дозвукових крилатих ракет. Прийнято на озброєння у 2017 році, станом на сьогодні немає достовірних даних про ефективність, хоча бойове хрещення пройшло у 2018 році у спробі перехопити випущені з Сирії ракети "Точка-У".

Фото: система "Праща Давида" (mda.mil)

Arrow

Система протиракетної оборони (в Ізраїлі називають "Хец"), яка має перевершити американський ЗРК Patriot. Комплекс складається з гіперзвукової ракети-перехоплювача Arrow, станції радіолокації раннього попередження, пункту і центру управління.

Ракета здатна збивати цілі на дальності 90-150 км, висота польоту - заатмосферна, швидкість - 9 Махів (2,5 км/с). Наводиться дворежимною інфрачервоною пасивною та активною радіолокаційною системою самонаведення.

Patriot

Відомий американський зенітно-ракетний комплекс, що стоїть на озброєнні армії США та союзників. Найсучаснішою версією є MIM-104 Patriot PAC-3, яку прийняли на озброєння в 2001 році. Здатний збивати повітряні цілі на відстані до 80 км і на максимальній висоті до 24 км.

Фото: комплекс MIM-104 Patriot (GettyImages)

Що ще міг би поставити Ізраїль

Ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін ще навесні припускав, що Україна могла б одержати багатоцільові ракетні комплекси Spike. Причому необов'язково, щоб їх постачав саме Ізраїль, оскільки ліцензії на виробництво має низка європейських країн.

Ракети Spike Nlos здатні знищувати укріплені позиції противника, живу силу та малорухливі цілі на відстані до 32 км. Оператору достатньо випустити її в той район, де є ціль, а далі все зроблять цифрові системи.

Україна вже отримує допомогу Ізраїлю

Незважаючи на те, що Ізраїль поки не погоджується на поставки озброєнь, Україна все ж таки отримує деяку військову допомогу. За даними The New York Times, нещодавно були передані необхідні дані, щоб українські війська могли ефективніше збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовує Росія.

Днями ізраїльська газета Haaretz опублікувала інформацію про те, що під тиском США ізраїльська сторона погодилася профінансувати закупівлю стратегічного обладнання для України на мільйони доларів.

Повідомляється, що про це наполегливо просила Адміністрація президента США Джо Байдена. Обладнання буде передано через третю країну, яка вже постачає зброю Україні.

Крім того, за даними Haaretz, Ізраїль дозволив країнам НАТО, зокрема Британії, передавати Україні системи озброєння з оптико-електронним обладнанням та системами управління вогнем, що виробляються ізраїльськими компаніями. Чи увійшло щось із цього до майбудніх пакетів від західних союзників, поки невідомо.