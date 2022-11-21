Оружие Израиля. Что помогло бы Украине усилить оборону

Намек на поставки ракет

Глава Штаба национальной безопасности Израиля Эяль Хулата выступил с предупреждением в адрес России. Оно сводится к тому, что если подтвердятся закупки иранских баллистических ракет для ударов по Украине, то израильская сторона пересмотрит отказ от поставок летальных вооружений.

Как уточняет местный телеканал Kan, Хулата конкретно заявил о возможных поставках высокоточных ракет. Кроме того, МИД выразил российскому послу протест в связи с военным сотрудничеством с Ираном, с которым у Израиля давние счеты из-за ядерных угроз Тегерана и поддержки террористических организаций.

Фото: глава израильского Совбеза Эяль Хулата (IISS.org)

На сообщения о возможных израильских поставках уже отреагировали в Украине. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, согласие на передачу вооружений или разрешение странам НАТО поставлять оружие с израильскими компонентами станет очень хорошей новостью для Украины.

При этом он уточнил, что Российская Федерация еще не получила баллистические ракеты от Ирана. Что касается вооружений, которые могли бы получить ВСУ, то Израиль обладает самыми современными арсеналами, являясь лидером в этой сфере.

"Не стоит анонсировать, что там к чему. Определенный круг людей знает, о чем там говорить можно. Нам нужно готовиться ко всему", - добавил Игнат.

Украина и западные разведки полагают, что Россия может получить иранские баллистические ракеты дальностью 300 и 700 км. Якобы соответствующие договоренности уже достигнуты. Применение этих вооружений может стать реальной проблемой, поскольку скорость их движения значительно выше, чем у "Калибров", советских ракет и дронов. С другой стороны, перспектива получения нового союзника в лице Израиля стала более реальной.

Почему Израиль ранее отказывал в поставках

Предыдущее правительство Израиля до победы правого блока Биньямина Нетаньяху последовательно отказывало Украине в поставках оружия. Тогдашний премьер Яир Лапид заверял, что его страна сразу поддержала украинскую сторону, развернула полевой госпиталь, готова продолжать оказание гуманитарной помощи и предоставить системы гражданского оповещения.

Однако Лапид обращал внимание на то, что должен следовать национальным и оборонным интересам.

"Ни американцы, ни британцы, поставляющие вооружение Украине, не отправляли свои ВВС бомбить российские танковые колонны. Все учитывают свои оборонные интересы, и я поступаю точно таким же образом", - оправдывал он отказ поставлять системы противовоздушной обороны, в которых очень нуждается Украина.

Кроме того, возможные поставки системы "Железный купол" он называл "переходом границ". Президент Ицхак Герцог прямо говорил, что украинская сторона просит вооружения, для которых нет экспортных версий. К тому же власти Израиля опасаются, что некоторые образцы "могли бы попасть в руки врагов".

В начале ноября министр обороны Бени Ганц отмечал, что Израиль попросту не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем ПВО. Однако после смены власти эта политика может быть пересмотрена. В частности, в конце октября накануне выборов Биньямин Нетаньяху намекал, что после победы к вопросу военной помощи Украине могут вернуться.

"Меня спрашивали об этом недавно, и я сказал, что рассмотрю этот вопрос, когда приду в должность", - говорил он.

Фото: Украина с приходом Биньямина Нетаньяху ждет поставок израильских вооружений (facebook com Netanyahu)

Вероятно, это заявление в Украине расценили как "зеленый свет". На прошлой неделе президент Владимир Зеленский отметил, что уже наладил контакты с Нетаньяху.

"У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1. Он заверил меня, что разберется как можно скорее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом", - рассказал президент.

По данным Bloomberg, переломный момент наступил еще в конце прошлого месяца, когда прошли переговоры министров обороны Бени Ганца и Алексея Резникова. Тогда Израиль согласился оценить потребности Украины в средствах ПВО, но о конкретных поставках говорить было рано из-за опасений по поводу прямых последствий для российских евреев и угрозы ухудшения ситуации на Ближнем Востоке.

На что рассчитывает Украина?

В октябре издание Axios опубликовало содержание запроса на поставки вооружений, которые касаются усиления сотрудничества в сфере противоракетной и противовоздушной обороны. В частности, Украина хочет получить следующие системы:

Iron Dome ("Железный купол")

Iron Beam ("Железный луч")

Barak-8

David's Sling ("Праща Давида")

Arrow Interceptor

Patriot

"Железный купол"

Пожалуй, самая известная израильская тактическая система противоракетной обороны. Предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км. Одна батарея способна обеспечить защиту 150 квадратных километров территории.

Ракеты "Железного купола" используют активное радиолокационное наведение, то есть выходят на цель по командам от радаров на самих ракетах. Компания-производитель Rafael сообщала способности сбивать цели на высоте до 10 км.

Фото: система "Железный купол" (GettyImages)

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Fox News называл противовоздушную оборону по примеру "Железного купола" эффективной для борьбы против иранских дронов. На сегодня ведутся споры, подойдет ли он для украинских реалий, однако неоспоримым остается факт, что такая или аналогичная система может защитить объекты инфраструктуры и спасти жизни украинцев.

"Приоритетом для Украины №1 являются системы противовоздушной обороны, которые работают на короткую, среднюю и большую дальность. Нам необходимы разные системы ПВО. Не только противоракетные, но также и против иранских дронов-камикадзе", - говорил министр.

"Железный луч"

Это новейшая тактическая система ПРО для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса на дальности до 7 км. Использует лазерный луч в качестве поражающего фактора, помимо ракет может уничтожать малые артиллерийские снаряды и артиллерийские мины, которые слишком малы для перехвата "Железным куполом". Также система может уничтожать беспилотники.

"Железный луч" уничтожает цели, облучая их в течение 4-5 секунд. Комплекс монтируется на грузовой автомобиль, в его состав входят РЛС, пункт управления и две лазерные установки. Согласно планам, будет принята на вооружение только в 2024 году.

ЗРК "Барак-8"

Это наземный всепогодный зенитно-ракетный комплекс для поражения широкого спектра целей - от беспилотников и крылатых ракет до ракет класса "поверхность-поверхность" на малой и средней дальности.

Наземная пусковая установка оснащена восемью ракетами, которые могут сбивать дозвуковые и сверхзвуковые цели. ЗРК "Барак-8" способен перехватывать тактические баллистические ракеты, хотя и не был специально разработан для противоракетной обороны. Дальность действия - от 70 до 90 километров.

"Праща Давида"

Составляющая многоуровневой противоракетной системы Израиля для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км, а также дозвуковых крылатых ракет. Принята на вооружение в 2017 году, по состоянию на сегодня нет достоверных данных об эффективности, хотя боевое крещение прошло в 2018 года в попытке перехватить выпущенные из Сирии ракеты "Точка-У".

Фото: система "Праща Давида" (mda.mil)

Arrow

Система противоракетной обороны (в Израиле называют "Хец"), которая должна превзойти американский ЗРК Patriot. Комплекс состоит из гиперзвуковой ракеты-перехватчика Arrow, радиолокационной станции раннего предупреждения, пункта и центра управления.

Ракета способна сбивать цели на дальности 90-150 км, высота полета - заатмосферная, скорость - 9 Махов (2,5 км/с). Наводится двухрежимной пассивной инфракрасной и активной радиолокационной системой самонаведения.

Patriot

Известный американский зенитно-ракетный комплекс, стоит на вооружении армии США и союзников. Самой современной версией является MIM-104 Patriot PAC-3, которую приняли на вооружение в 2001 году. Способен сбивать воздушные цели на расстоянии до 80 км и на максимальной высоте до 24 км.

Фото: комплекс MIM-104 Patriot (GettyImages)

Что еще мог бы поставить Израиль

Израильский военный аналитик Игаль Левин еще весной предполагал, что Украина могла бы получить многоцелевые ракетные комплексы Spike. Причем необязательно, чтобы их поставлял именно Израиль, поскольку лицензии на производство есть у ряда европейских стран.

Ракеты Spike Nlos способны уничтожать укрепленные позиции противника, живую силу и малоподвижные цели на расстоянии до 32 км. Оператору достаточно выпустить ее в тот район, где находится цель, а дальше все сделают цифровые системы.

Украина уже получает помощь Израиля

Несмотря на то, что Израиль пока не соглашается на поставки вооружений, Украина все же получает некоторую военную помощь. По данным The New York Times, недавно были переданы необходимые данные, чтобы украинские войска могли эффективнее сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые использует Россия.

На днях израильская газета Haaretz опубликовала информацию о том, что под давлением США израильская сторона согласилась профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

Сообщается, что об этом настойчиво просила администрация президента США Джо Байдена. Оборудование будет передано через третью страну, которая уже поставляет оружие Украине.

Кроме того, по данным Haaretz, что Израиль разрешил странам НАТО, в частности Британии передавать Украине системы вооружения с оптико-электронным оборудованием и системами управления огнем, производимых израильскими компаниями. Вошло ли что-либо из этого в будущие пакеты от западных союзников, пока неизвестно.