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Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому його країна не поставлятиме Україні озброєння та ППО

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П'ятниця 21 жовтня 2022 14:13
Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому його країна не поставлятиме Україні озброєння та ППО Фото: Яїр Лапід, прем'єр-міністр Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїль не планує поставляти Україні озброєння, а передача системи ППО "Залізний купол" стане "переходом кордонів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда в інтерв'ю виданню "Новини Ізраїлю".

За словами прем'єра, Ізраїль став на бік України з початку повномасштабного вторгнення Росії та був першою країною, яка направила польовий госпіталь. Також його країна продовжує поставляти гуманітарну допомогу й пропонує надати системи цивільного оповіщення.

"Зрозуміло, ми голосували в ООН і засуджували, абсолютно недвозначно засуджували і саме вторгнення, і бійню в Бучі", - заявив Лапід.

Водночас, як зауважив Лапід, обов'язком прем'єра є врахування національних та оборонних інтересів.

"У зв'язку з цим доводиться вирішувати дуже серйозні питання. Я взагалі не вірю в прості відповіді на складні питання. Ні американці, ні британці, які постачають озброєння Україні, не відправляли свої ВПС бомбити російські танкові колони. Всі враховують свої оборонні інтереси, і я дію точно таким же чином", - виправдав своє рішення Лапід.

На питання, в чому проблема направити в Україну ППО "Залізний купол", прем'єр заявив, що це буде невірним "переходом кордонів".

"Я не буду вдаватися в деталі, але така політика мені здається правильною. Це не скасовує наших зобов'язань щодо надання підтримки Україні та принципу її територіальної цілісності", - додав політик.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, як повідомляє NYT, перекидання Росією військових з Сирії на війну проти України, нібито може змінити позицію Ізраїлю щодо допомоги Україні.

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