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Збої геолокації через РЕБ: у Bolt пояснили, як замовити таксі при проблемах із GPS

20:40 16.06.2026 Вт
2 хв
Проблему можна вирішити за кілька секунд
aimg Анастасія Мацепа aimg Катерина Гончарова
Фото: українці все частіше стикаються зі збоями GPS через РЕБ (Freepik)

Через роботу систем радіоелектронної боротьби користувачі таксі дедалі частіше стикаються з некоректною геолокацією.

Як діяти у таких ситуаціях, – в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Bolt в Україні.

Головне:

  • GPS може працювати некоректно через РЕБ.
  • Пасажир може вручну змінити точку подачі авто.
  • Вартість поїздки після цього розраховується стандартно.
  • Збої геолокації не впливають на алгоритм тарифікації.
  • Замовити авто можна навіть за відсутності коректної навігації.

Через активне використання засобів радіоелектронної боротьби в українських містах користувачі таксі дедалі частіше стикаються зі збоями геолокації.

У таких випадках застосунок може помилково визначати місцеперебування пасажира або водія.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик пояснив, що вирішити проблему можна вручну. За його словами, користувачеві достатньо самостійно пересунути маркер на карті та вказати правильну точку подачі автомобіля.

''У застосунку завжди можна вручну вказати точку подачі – просто перемістити маркер на карті. Це займає кілька секунд і вирішує проблему'', – зазначив він.

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У компанії наголошують, що такі збої не впливають на алгоритм розрахунку вартості поїздки.

Якщо точка посадки вказана правильно, ціна визначається за стандартним механізмом без додаткових націнок або коригувань.

У Bolt визнають, що проблема GPS-збоїв через роботу РЕБ залишається одним із нових викликів для міської логістики в умовах війни.

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