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Сбои в геолокации из-за РЭБ: в Bolt объяснили, как заказать такси при проблемах с GPS

20:40 16.06.2026 Вт
2 мин
Проблему можно решить за несколько секунд
aimg Анастасия Мацепа aimg Катерина Гончарова
Фото: украинцы всё чаще сталкиваются со сбоями в работе GPS из-за РЭБ (Freepik)

Из-за работы систем радиоэлектронной борьбы пользователи такси всё чаще сталкиваются с некорректной геолокацией.

Как действовать в таких ситуациях, – об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Bolt в Украине.

Важно:

  • GPS может работать некорректно из-за РЭБ.
  • Пассажир может вручную изменить точку прибытия автомобиля.
  • Стоимость поездки после этого рассчитывается по стандартной схеме.
  • Сбои в геолокации не влияют на алгоритм тарификации.
  • Заказать автомобиль можно даже при отсутствии корректной навигации.

Из-за активного использования средств радиоэлектронной борьбы в украинских городах пользователи такси всё чаще сталкиваются со сбоями геолокации.

В таких случаях приложение может ошибочно определять местонахождение пассажира или водителя.

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик пояснил, что решить проблему можно вручную. По его словам, пользователю достаточно самостоятельно переместить маркер на карте и указать правильную точку посадки.

''В приложении всегда можно вручную указать точку посадки – просто переместить маркер на карте. Это занимает несколько секунд и решает проблему'', – отметил он.

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В компании подчеркивают, что такие сбои не влияют на алгоритм расчета стоимости поездки.

Если точка посадки указана правильно, цена определяется по стандартному механизму без дополнительных наценок или корректировок.

В Bolt признают, что проблема сбоев GPS из-за работы РЭБ остается одним из новых вызовов для городской логистики в условиях войны.

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