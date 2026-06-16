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Чи можуть водії таксі отримати бронювання: офіційна відповідь Bolt

19:45 16.06.2026 Вт
2 хв
Компанія пояснила, як працює модель співпраці із водіями
aimg Анастасія Мацепа aimg Катерина Гончарова
Чи можуть водії таксі отримати бронювання: офіційна відповідь Bolt Фото: водії платформ не підпадають під чинний механізм бронювання (РБК-Україна)
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Агрегатори таксі наразі не мають юридичних механізмів для бронювання водіїв, оскільки ті не є штатними працівниками.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив представник Bolt в Україні.

Головне:

  • Водії працюють як незалежні партнери.
  • Чинне законодавство не дозволяє їх бронювати.
  • Компанія готова долучитися до обговорення нових механізмів.
  • Рішення залежить від державної політики.
  • Питання може стати частиною дискусії про економічне бронювання.

У компанії заявляють, що наразі не мають законних механізмів для бронювання водіїв від мобілізації.

Як пояснив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, водії платформи не є штатними працівниками компанії.

Відповідно до чинного законодавства, бронювання військовозобов’язаних здійснюють роботодавці щодо власних співробітників.

''Оскільки водії, які співпрацюють через платформу Bolt, є незалежними партнерами, а не штатними співробітниками компанії, ми не маємо юридичних механізмів для їх бронювання'', – сказав він.

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Водночас у компанії готові долучатися до дискусій щодо можливого впровадження механізму економічного бронювання.

За словами Павлика, якщо такі ініціативи почнуть розглядати органи державної влади, сервіс братиме участь у відповідному діалозі.

У компанії наголошують, що питання підтримки водіїв залишається актуальним на тлі кадрового дефіциту та зростання попиту на послуги перевезення.

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