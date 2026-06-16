Чи можуть водії таксі отримати бронювання: офіційна відповідь Bolt
Агрегатори таксі наразі не мають юридичних механізмів для бронювання водіїв, оскільки ті не є штатними працівниками.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив представник Bolt в Україні.
Головне:
- Водії працюють як незалежні партнери.
- Чинне законодавство не дозволяє їх бронювати.
- Компанія готова долучитися до обговорення нових механізмів.
- Рішення залежить від державної політики.
- Питання може стати частиною дискусії про економічне бронювання.
У компанії заявляють, що наразі не мають законних механізмів для бронювання водіїв від мобілізації.
Як пояснив генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, водії платформи не є штатними працівниками компанії.
Відповідно до чинного законодавства, бронювання військовозобов’язаних здійснюють роботодавці щодо власних співробітників.
''Оскільки водії, які співпрацюють через платформу Bolt, є незалежними партнерами, а не штатними співробітниками компанії, ми не маємо юридичних механізмів для їх бронювання'', – сказав він.
Водночас у компанії готові долучатися до дискусій щодо можливого впровадження механізму економічного бронювання.
За словами Павлика, якщо такі ініціативи почнуть розглядати органи державної влади, сервіс братиме участь у відповідному діалозі.
У компанії наголошують, що питання підтримки водіїв залишається актуальним на тлі кадрового дефіциту та зростання попиту на послуги перевезення.