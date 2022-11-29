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Медведєв істерично відреагував на можливі поставки Україні комплексів Patriot

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Росія, Вівторок 29 листопада 2022 20:30
Медведєв істерично відреагував на можливі поставки Україні комплексів Patriot Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Можливі поставки Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot вже налякали представників Росії, які пообіцяли їх "знищувати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Медведєв вже почав визначити зенітно-ракетні комплекси Patriot, які можуть передати Україні у майбутньому "законними" цілями для РФ.

"Якщо, як натякнув генсек Єнс Столтенберг, НАТО поставить київським фанатикам комплекси Patriot разом з натовським персоналом, вони відразу стануть законною метою наших Збройних сил", - істерично відреагував Медведєв.

Таким чином він спробував пригрозити представникам Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, що країни НАТО на саміті альянсу в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих поставок Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Сьогодні в Бухаресті стартує дводенний саміт НАТО. На якому зберуться міністри закордонних справ країн Альянсу та обговорять довгострокову підтримку України.

Додамо, раніше стало відомо, що Польща домовилася з Німеччиною про перекидання систем ППО Patriot на кордон з Україною.

Пізніше міністр оборони Маріуш Блащак звернувся до Берліна з проханням передати ППО Україні, але Ламбрехт заявила, що ЗРК призначено лише для країн-членів Альянсу.

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