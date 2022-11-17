Час Patriots настав. Кулеба закликав США пришвидшити поставки ППО для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter .

Так, сьогодні Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном прямо під час чергового масштабного ракетного обстрілу України вранці.

Він зазначив, що політики поділяють думку, що Росія несе повну відповідальність за свій ракетний терор та його наслідки на території України, Польщі та Молдови.

"Я подякував США за надважливу оборонну допомогу та наголосив, що необхідно пришвидшити поставки в Україну систем ППО. NASAMS вже довела свою ефективність. Я теж переконаний, що час Patriots настав", - написав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна веде переговори про передачу ППО Patriot на різних рівнях.

Зазначимо, що сьогодні росіяни завдали чергового масованого удару по території України. Докладніше про ситуацію в регіонах - читайте у нашому матеріалі.

Також додамо, що у Пентагоні заявили 100% ефективність систем ППО NASAMS під час ворожого обстрілу України 15 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.