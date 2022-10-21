Резніков про передачу Україні ППО Patriot: переговорний процес не припиняється
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що країна веде переговори про передачу ППО Patriot на різних рівнях.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Не припиняються (переговори про надання Україні систем Patriot – ред.). Починаючи від рівня президентів, далі вже мій рівень з Остіном, Кулеби з Блінкеном, Єрмака з Салліваном, наш посол, навіть нардепи. Усі залучені до цього. Але аргументи ті самі : система Patriot дуже дорога і складна в освоєнні, треба вчитися не один місяць", - зазначив Резніков.
За його словами, ухвалено рішення, що дає задовольнити потребу України в системах ППО простіше та швидше. Виготовлення Patriot – це час.
"Якщо нам давати Patriot – це означає, що потрібно забрати його з бойового чергування та передати нам", - додав міністр оборони.
Раніше ми писали, що Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний запевнив у ефективності роботи ППО та ПРО.
Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ нагадав США про актуальні потреби України, серед яких не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.
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