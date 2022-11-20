Після падіння ракети Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot
Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему протиракетної оборони Patriot, аби вона змогла захистити свій повітряний простір від потенційно можливих ракетних обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила у неділю, 20 листопада, що запропонувала Варшаві подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter. Це сталося після інциденту, який спочатку спричинив побоювання, що війна в Україні може перекинутися через кордон.
"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору - нашими винищувачами Eurofighter і системами ПРО Patriot", - зазначила Ламбрехт.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної і протиракетної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.
Наземні системи ПРО, такі як Raytheon (RTX.N) Patriot, створені для перехоплення ракет, що летять. Німеччина мала 36 таких систем, коли була передовою державою НАТО під час "холодної" війни. Наразі Бундесвер має лише 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.
Нагадаємо, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зауважив, що країни-союзники повинні надати Україні різні системи протиповітряної оборони, щоб вона могла захистити свій повітряний простір від атак з боку російських окупантів.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США нададуть Україні системи ППО настільки швидко, наскільки це можливо.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця року Україна може отримати нові системи ПРО та ППО. Домовленості щодо їх постачання вже перебувають у процесі реалізації.
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