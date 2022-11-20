Після падіння ракети Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему Patriot

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила у неділю, 20 листопада, що запропонувала Варшаві подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter. Це сталося після інциденту, який спочатку спричинив побоювання, що війна в Україні може перекинутися через кордон.

"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору - нашими винищувачами Eurofighter і системами ПРО Patriot", - зазначила Ламбрехт.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО посилила протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної і протиракетної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Наземні системи ПРО, такі як Raytheon (RTX.N) Patriot, створені для перехоплення ракет, що летять. Німеччина мала 36 таких систем, коли була передовою державою НАТО під час "холодної" війни. Наразі Бундесвер має лише 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.