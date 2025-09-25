Рютте: Україні забезпечать безперервний потік американської зброї за рахунок НАТО

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Рютте нагадав, що на пакети американської зброї для України країни НАТО виділили вже 2 млрд доларів. Інші пакети допомоги перебувають на розгляді.

"Ви побачите безперервний потік американської зброї в Україну, оплачений союзниками. І я думаю, що разом із санкціями, разом із цільовим показником у 5%, які ми загалом витрачатимемо як НАТО на нашу колективну оборону, цей великий зовнішньополітичний успіх президента Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.) на саміті НАТО в Гаазі у червні у сукупності створює тиск на РФ, щоб вона поставилася до цього всерйоз і припинила свої дії", - зазначив генсек.

Рютте також звернув увагу, що Росія зараз втрачає за один місяць стільки людей, скільки Радянський Союз втратив за 10 років в Афганістані.

"Можете собі уявити? 10 років в Афганістані - це стільки ж, скільки тепер за один місяць в Україні. Це стає божевіллям", - додав він.