Без візитів до ТЦК. Українців віком 25-60 років автоматично поставлять на облік

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Його ініціювало Міністерство оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони в Telegram .

Згідно зі змінами, юнакам, які досягнули 17-річного віку, не треба буде відвідувати ТЦК та проходити ВЛК для постановки на військовий облік, що відбувається щорічно з 1 січня до 31 липня.

Вони зможуть стати на військовий облік через застосунок "Резерв+" дистанційно - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, поставлять на нього автоматично.

Крім того, автоматизованою буде і процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ будуть зобов’язані робити протягом 7 днів з дня досягнення працівником граничного віку відмітки у списках персонального військового обліку.

Навіщо автоматизують військовий облік

"Автоматизація військового обліку - це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК", - заявив керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков.

За його словами, цифрові інструменти дозволять усунути бюрократію, зменшити навантаження на ТЦК, а також зробити систему ефективнішою. Він додав, що постановка та зняття з обліку стануть для громадян зручнішими та прозорішими.