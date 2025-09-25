ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Без візитів до ТЦК. Українців віком 25-60 років автоматично поставлять на облік

Україна, Четвер 25 вересня 2025 19:08
UA EN RU
Без візитів до ТЦК. Українців віком 25-60 років автоматично поставлять на облік Фото: військовозобов'язаних, які не перебувають на обліку, поставлять на нього автоматично (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Його ініціювало Міністерство оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міноборони в Telegram.

Згідно зі змінами, юнакам, які досягнули 17-річного віку, не треба буде відвідувати ТЦК та проходити ВЛК для постановки на військовий облік, що відбувається щорічно з 1 січня до 31 липня.

Вони зможуть стати на військовий облік через застосунок "Резерв+" дистанційно - в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, поставлять на нього автоматично.

Крім того, автоматизованою буде і процедура зняття з обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ будуть зобов’язані робити протягом 7 днів з дня досягнення працівником граничного віку відмітки у списках персонального військового обліку.

Навіщо автоматизують військовий облік

"Автоматизація військового обліку - це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК", - заявив керівник Директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков.

За його словами, цифрові інструменти дозволять усунути бюрократію, зменшити навантаження на ТЦК, а також зробити систему ефективнішою. Він додав, що постановка та зняття з обліку стануть для громадян зручнішими та прозорішими.

Раніше ми писали, що Міноборони повідомило про запуск "Імпульса" - нової цифрової системи обліку військових. Вона міститиме актуальні дані про кожного українського захисника у цифровому форматі.

"Імпульс" дозволить отримувати актуальні дані про кожного військового, історію його призначень, а також формувати звіти та проєкти наказів.

Також РБК-Україна нагадувало, хто має право на відстрочку і коли її можуть забрати.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Військовий облік
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"