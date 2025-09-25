ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі

Четвер 25 вересня 2025 14:38
UA EN RU
Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі Фото: Ніколя Саркозі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у змові через фінансування його виборчої кампанії Лівією. Його засудили до п'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За іншими епізодами цієї ж справи - розкрадання державних коштів, пасивну корупцію та порушення правил фінансування кампанії - Саркозі виправдали. Вирок йому оголосять пізніше. Прокуратура раніше вимагала для політика сім років ув’язнення.

Сам 70-річний Саркозі всі обвинувачення відкидає. Він очолював Францію з 2007 по 2012 рік і в 2011-му активно підтримав військову інтервенцію в Лівії, яка завершилася поваленням і вбивством Каддафі.

Це не перший вирок для експрезидента. У березні 2021 року його засудили за корупцію та торгівлю впливом до трьох років позбавлення волі, один із яких - реальний. Тоді покарання замінили електронним браслетом і частковим домашнім арештом.

Восени того ж року Саркозі знову засудили - за незаконне фінансування кампанії 2012 року, призначивши шість місяців позбавлення волі з можливістю заміни на браслет.

Читайте РБК-Україна в Google News
Николя Саркози
Новини
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"