ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя

Четвер 25 вересня 2025 08:01
UA EN RU
ЗСУ збили російський Су-34, який скидав авіабомби на Запоріжжя Ілюстративне фото: Су-34 (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові знищили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 04:00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34.

Як повідомили військові, літак здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.

ЗСУ уточнили, що ворожий Су-34 було знищено під час виконання бойового завдання.

Су-34

Су-34 - це російський надзвуковий фронтовий бомбардувальник, розроблений на базі винищувача Су-27, призначений для ураження наземних та морських цілей у будь-яких погодних умовах, вдень і вночі.

Літак має екіпаж із двох осіб, здатний нести широкий спектр озброєнь, включно з керованими авіабомбами та ракетами класу "повітря-земля" і "повітря-повітря". Він активно використовується Росією у війні проти України для ударів по цивільній та військовій інфраструктурі.

Обстріли Запоріжжя

Російська Федерація почала завдавати значних ударів по Запоріжжю. Спочатку, під ранок 22 вересня росіяни атакували місто авіабомбами.

Потім Росія повторно масово атакувала Запоріжжя авіабомбами. За словами Федорова, ворог вдарив шістьма фугасними авіабомбами. Удару зазнали цивільна інфраструктура та житлові будинки, в результаті чого почалися пожежі.

А 23 вересня місто атакували "Шахеди". Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Вчора росіяни знову атакували місто Запоріжжя. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та пошкоджено приватні оселі. За останніми даними, росіяни завдали по Запоріжжю 2 удари ФАБами.

Війна в Україні Повітряні сили України Запоріжжя
