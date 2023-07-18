Збито 6 ракет та 25 дронів. Пошкоджено порт і не тільки: наслідки нічної атаки

Повідомляється, що кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів".

"Всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони", - зазначили в командуванні.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. А в Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання - обійшлось без постраждалих.

Загалом 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині, ще 4 - в небі над Миколаївською областю.

Крім цього, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вранці, 18 липня, о 07:37, росіяни з артилерії обстріляли Очаків, наслідки уточнюються.

Нічна атака 18 липня

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та балістичні ракет.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

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