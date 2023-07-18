Сбито 6 ракет и 25 дронов. Поврежден порт и не только: последствия ночной атаки

Сообщается, что несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров".

"Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны", - отметили в командовании.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован. А в Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание - обошлось без пострадавших.

Всего 21 "Shahed-136" было уничтожено на подлете с моря в Одесской области, еще 4 - в небе над Николаевской областью.

Кроме этого, глава Николаевской ОВ Виталий Ким сообщил, что утром, 18 июля, в 07:37, россияне из артиллерии обстреляли Очаков, последствия уточняются.

Ночная атака 18 июля

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и баллистические ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

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