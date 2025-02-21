Резервісти збірної Словенії закрили Україні шлях на Євробаскет-2025

Євробаскет-2025, кваліфікація, група A

Україна – Словенія – 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Лише перемога була необхідна "синьо-жовтим" у цьому поєдинку. Але й вона не гарантувала продовження боротьби за вихід у фінал чемпіонату Європи-2025. Необхідно було, щоб Ізраїль у паралельному матчі здолав Португалію.

Словенці, як і збірна Ізраїлю, вже гарантували собі місце на Євробаскеті. Тому тренер балканської збірної Александер Секуліч дозволив собі проекспериментувати. Він дав відпочинок багатьом гравцям основи, викликавши на заключні поєдинки відбору найближчий резерв.

Втім, українцям від цього не стало легше. Навіть навпаки. Молоді словенці, які ще не мають гарантованого місця в збірній, намагались показати себе якнайкраще. Тому билися на майданчику з подвійною енергією. А те, що маленька країна багата на баскетбольні таланти – давно всім відомо. Згадаймо хоча б Луку Дончіча.

Наставник збірної України Айнарс Багатскіс, який проводив першу гру після повернення, можливостей для експериментів не мав. І тому, що нагода не та, а ще й – через втрату двох основних баскетболістів. Команді не змогли допомогти травмовані Олександр Ковляр і Олександр Липовий. Добре, що Володимир Конєв вирішив свої проблеми з ТЦК і хоч з запізненням, але все ж таки приїхав до Риги та приєднався до команди.

Перша чверть зустрічі пройшла в рівній боротьбі. Хоча українці лише в одному епізоді повели у рахунку (7:6), а потім відпустили суперника і лише наздоганяли. До маленької перерви майже наздогнали – 22:24.

У другій чверті наші сильно нервували та допустили багато втрат майже на рівному місці. Як результат, номінальні гості відірвались у рахунку вже на 14 пунктів (31:45). Лише під завісу влучні кидки Пустового і Зотова дозволили скоротити відставання до "мінус дев'яти" – 36:45.

Третя чверть розпочалась оптимістично: Санон і Зотов двома триочковими зменшили відставання "синьо-жовтих" до відстані одного кидка. Але… Потім українці не змогли вразити кільце протягом майже чотирьох хвилин. Словенці ж за цей час завантажили в нашу корзину сім очок. Зрештою до кінця третього періоду номінальні гості збільшили свою загальну перевагу до 12-ти балів.

На заключну чверть сподівань вже було мало. Українці намагались щось змінити, боролись, ризикували. Але словенська молодь під проводом досвідченого тренера тримала гру у своїх руках. Перевага балканців стабільно складала плюс-мінус десять очок. І вони спокійно довели гру до перемоги.

Найрезультативнішими в нашій команді стали Артем Пустовий та Богдан Близнюк – по 16 очок. Пустовий додав до них ще 7 підбирань.

Збірна Україна жахливо проводить цю кваліфікацію, поступилась вже в п'ятому матчі поспіль. Поразка від Словенії остаточно закрила "синьо-жовтим" шлях на Євробаскет-2025. Залишилась ще одна гра – на виїзді з Португалією (24 лютого), але вона вже не матиме турнірного значення.