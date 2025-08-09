ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сборная Украины одержала важную победу над Словакией в преквалификации ЧМ-2027

Суббота 09 августа 2025 19:10
UA EN RU
Сборная Украины одержала важную победу над Словакией в преквалификации ЧМ-2027 Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу во втором раунде преквалификации чемпионата мира-2027, обыграв Словакию со счетом 80:71.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Ход матча Украина - Словакия

Со старта встречи словацкая команда захватила лидерство, достигнув преимущества в 12 очков уже в первой четверти. Однако к концу первой десятиминутки украинцы сократили отставание и сравняли счет - 24:24.

Во второй четверти украинская сборная снова уступала, но смогла выровнять игру и впервые вышла вперед, завершив этот отрезок с преимуществом в семь очков - 45:38.

В третьей десятиминутке украинцы временно потеряли преимущество до одного очка, однако впоследствии снова оторвались от соперника и закончили четверть с преимуществом в 10 пунктов - 62:52.

В заключительной четверти словаки выиграли по очкам 19:18, но этого оказалось недостаточно, чтобы переломить ход игры - 80:71 в пользу Украины.

Ключевые игроки

Лучшим бомбардиром встречи стал украинский защитник Иссуф Санон, который набрал 23 очка.

За ним следует форвард Вячеслав Бобров с 18 очками, а также защитник Александр Ковляр - 14 баллов.

Единственное изменение в заявке команды - возвращение Андрея Войналовича, который заменил Даниила Сипала. Именно его опыт помог сборной в непростой встрече со словаками.

Турнирное положение и перспективы

Победа позволила Украине подняться на второе место в группе A с тремя очками, имея положительную разницу очков +7.

Лидером группы пока остается Швейцария с тремя очками и разницей -11. Словакия занимает третью позицию с двумя очками и разницей +4.

В основную стадию квалификации выходят две лучшие команды группы. Следующим соперником Украины станет действующий лидер группы - сборная Швейцарии.

Расписание следующих матчей Украины в группе А преквалификации ЧМ-2027:

  • 16 августа, 17:00 - Украина - Швейцария
  • 20 августа, 19:00 - Словакия - Украина

Напомним, что в первом матче преквалификации ЧМ-2027, против Швейцарии, сборная Украины уступиласо счетом 66:64.

Ранее мы писали о том, почему игрок НБА отказался от выступлений за сборную Украины.

Также читайте, почему украинская сборная потеряв шансы выступить на Евробаскете-2025.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол Сборная Украины
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН