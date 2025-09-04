Збірна України втратила Яремчука: що сказав Ребров і хто замінить форварда

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив про травму нападника Романа Яремчука, через яку форвард не допоможе "синьо-жовтим" у стартових матчах кваліфікації чемпіонату світу-2026. Це вже четверта кадрова втрата національної команди перед поєдинком із Францією.
Про це повідомляє РБК-Україна на пресконференцію перед матчем Україна - Франція у відборі чемпіонату світу-2026.
На передматчевій пресконференції Ребров підтвердив, що Яремчук отримав пошкодження під час гри за клуб.
За словами наставника, футболіст дуже засмутився, але медичні обстеження не залишили сумнівів у тому, що він не зможе виступати за збірну.
"Волошина довикликали. На жаль, так, Роман отримав пошкодження у грі за свою команду. Він був дуже засмучений. Ми отримали всі знімки, що у нього ушкодження, і дозволили тренуватися у своїй команді", - сказав Ребров.
Яремчук став уже четвертою втратою для збірної України. Раніше через травми команді не змогли допомогти захисники Олександр Тимчик і Віталій Миколенко, а також воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін.
Через кадрові проблеми тренерський штаб зробив низку змін у заявці. Додатково викликано півзахисника "Динамо" Назара Волошина.
Крім того, з резервного списку до основного переведено Богдана Михайліченка, Владислава Дубінчака та голкіпера Георгія Бущана.
"На жаль, не всі, але це не вперше у нас багато травм. Таке трапляється, але всі гравці, які в розташуванні збірної, налаштовані дуже серйозно. Впевнений, що дамо бій", - зазначив Ребров під час передматчевої пресконференції.
Роман Яремчук востаннє виходив на поле у складі національної команди під час товариського турніру "Canadian Shield" у Канаді, де відіграв 24 хвилини в переможному матчі проти Нової Зеландії.
Усього за збірну України він провів 63 поєдинки, у яких забив 17 голів і віддав 8 результативних передач.
Перший матч кваліфікації ЧС-2026 збірна України проведе проти Франції у п’ятницю, 5 вересня. Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.
Раніше ми повідомили, що зірку з АПЛ у складі збірної України терміново замінив футболіст "Динамо".
Також ми писали, де і як безкоштовно переглянути матч Україна – Франція у відборі на ЧС-2026.
Крім того, матч Україна - Франція розсудить фартовий для "синьо-жовтих" суддя.