Ще одна втрата у збірній: зірку з АПЛ замінить футболіст "Динамо"

Середа 03 вересня 2025 16:18
Ще одна втрата у збірній: зірку з АПЛ замінить футболіст "Динамо" Фото: Віталій Миколенко (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У складі національної збірної України відбулася ще одна вимушена заміна перед вересневими матчами відбору на ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.

Що трапилось з Миколенком

Захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко не допоможе команді Сергія Реброва у поєдинках проти Франції та Азербайджану.

"Після проходження МРТ у гравця було виявлено ушкодження, отримане в матчах за клуб. Через це він не зможе зіграти у вересневих іграх відбору", - йдеться в офіційній інформації УАФ.

Зазначимо, що Миколенко пропустив старт сезону на клубному рівні через проблеми зі здоров'ям.

Вже сьогодні футболіст залишив розташування команди та повернувся до Англії на відновлення.

Кого викликали на заміну

Замість Миколенка Сергій Ребров довикликав 27-річного захисника київського "Динамо" Владислава Дубінчака.

Футболіст ще не грав за національну команду, тож ці матчі можуть стати для нього першими у футболці збірної України.

Окрім Дубінчака, у заявці "синьо-жовтих" залишаються інші універсальні виконавці, здатні закрити лівий фланг оборони – Богдан Михайліченко, Олександр Зінченко та Микола Матвієнко.

Владислав Дубінчак (фото: ФК "Динамо")

Втрати України перед стартом відбору

Раніше національна збірна України втратила голкіпера Андрія Луніна, якого замінив Георгій Бущан.

Україна стартує у відборі на ЧС-2026 5 вересня у польському Вроцлаві матчем проти Франції. Наступна гра відбудеться 9 вересня у Баку, де "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном.

Раніше опублікували фотозвіт та розповіли про перше тренування збірної України перед матчем з Францією.

Також ми повідомили, де і як безкоштовно переглянути матч Україна – Франція у відборі на ЧС-2026.

