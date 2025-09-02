Матч Україна - Франція: як безкоштовно переглянути відбір на ЧС-2026
5 вересня збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026 матчем проти Франції. Поєдинок відбудеться у Вроцлаві, а трансляцію забезпечить офіційний мовник MEGOGO.
Де і коли дивитися матч - повідомляє РБК-Україна.
Коли і де відбудеться матч
У п’ятницю, 5 вересня, національна збірна України проведе перший поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Суперником команди Сергія Реброва стане чинний віцечемпіон світу - збірна Франції.
Матч пройде на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у Польщі. Початок гри о 21:45 за київським часом.
Де дивитися Україна - Франція
Ексклюзивні права на трансляцію матчів збірної України у кваліфікації до ЧС-2026 має медіасервіс MEGOGO. Подивитися гру можна:
- на OTT-платформі MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S"
- безплатно - на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах
- у розділі "Спорт" сервісу MEGOGO, на каналі "MEGOGO Футбол Перший" або в окремому поп-ап каналі, який з’явиться в день гри
Хто коментуватиме матч
Зустріч Україна - Франція прокоментують Вадим Скічко та Віталій Кравченко. Передматчевий етер стартує о 20:30.
Ведучим студії буде Володимир Кобельков, експертами - колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та ексворотар "Динамо" і національної команди Денис Бойко.
Що далі чекає збірну
У групі відбору на ЧС-2026 суперниками України, окрім Франції, стали Азербайджан та Ісландія. Другий матч "синьо-жовті" проведуть 9 вересня у Баку проти азербайджанців.
Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Від Європи на турнір кваліфікуються 16 збірних.
