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Україна - Франція: матч відбору на ЧС-2026 зіграють на "фартовому" стадіоні

Понеділок 21 липня 2025 16:59
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Україна - Франція: матч відбору на ЧС-2026 зіграють на "фартовому" стадіоні Стало відомо, де збірна України гратиме матчі відбору до ЧС-2026 (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футболу визначилася з місцем проведення першого домашнього матчу відбору на Чемпіонат світу 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Де і коли збірна України зіграє перший матч відбору на ЧС

Підопічні Сергія Реброва розпочнуть кваліфікацію на Чемпіонат світу номінально домашнім поєдинком проти збірної Франції.

"Синьо-жовті" приймуть віцечемпіонів світу у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арена".

Цей стадіон, що вміщує понад 45 тис. глядачів, по праву можна вважати щасливим для української команди. "Синьо-жовті" провели тут три матчі й жодного разу не пішли з поля переможеними, здобувши підтримку десятків тисяч українських вболівальників.

Історія матчів збірної України у Вроцлаві:

  • 9 вересня 2023-го: Україна - Англія 1:1 (відбір на Євро-2024, гол Зінченка)
  • 26 березня 2024-го: Україна - Ісландія 2:1 (фінал плей-оф відбору на Євро-2024, голи Циганкова та Мудрика)
  • 14 жовтня 2024-го: Україна - Чехія 1:1 (Ліга націй, гол Довбика)

Таким чином, у першому та найскладнішому матчі відбору команда Реброва розраховуватиме не лише на власні сили, а й на неймовірну підтримку та "магію" арени.

Інформація про старт продажу квитків на матч Україна - Франція буде оголошена незабаром.

Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2026

"Синьо-жовті" потрапили до групи D, де їхніми суперниками, окрім Франції, стали Ісландія та Азербайджан. Усі матчі будуть проведені восени 2025 року.

  • 5 вересня: Україна - Франція
  • 9 вересня: Азербайджан - Україна
  • 10 жовтня: Ісландія - Україна
  • 13 жовтня: Україна - Азербайджан
  • 13 листопада: Франція - Україна
  • 16 листопада: Україна - Ісландія

Як потрапити на Чемпіонат світу-2026

Варто зазначити, що напряму на Мундіаль, який приймуть США, Канада та Мексика, вийде лише переможець групи.

Команда, що посяде друге місце, отримає шанс поборотися за путівку у раунді плей-оф, який відбудеться у березні 2026 року.

Загалом від Європи на ЧС поїдуть 16 збірних.

Чемпіонат світу-2026: формат, міста та дати

Мундіаль 2026 року стане історичним - уперше в головному футбольному турнірі планети зіграють 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. До стадії 1/16 фіналу вийдуть по два найкращі колективи з кожної групи, а також вісім кращих третіх місць.

Ігри 23-го за ліком чемпіонату світу прийматимуть 16 міст у трьох країнах. У Канаді матчі відбудуться в Торонто та Ванкувері, у Мексиці - в Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, а у США - в таких мегаполісах, як Атланта, Бостон, Даллас, Х’юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Перший матч турніру відбудеться 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінал зіграють 19 липня в Нью-Йорку.

Раніше ми розповідали, яке місце в України у рейтингу ФІФА перед стартом у кваліфікації ЧС-2026.

Також читайте, з ким "Динамо", "Шахтар" та інші українські клуби зіграють у єврокубках цього літа.

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