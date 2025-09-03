Україну та Францію розсудить фартовий для "синьо-жовтих" поліцейський з Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Хто судитиме гру

Матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі стане Данні Маккеллі. Його асистентами будуть Гессель Стігстра та Ян де Вріс. Четвертим рефері призначено Алларда Ліндгута. За ВАР відповідатимуть Денніс Хіглер та Річард Мартенс.

Що відомо про Данні Маккелі

42-річний нідерландський арбітр ФІФА. Професіональну суддівську кар'єру розпочав в 22 роки. З 26-ти обслуговує матчі елітного дивізіону чемпіонату Нідерландів.

З 2011 року – арбітр ФІФА, обслуговував фінал Ліги Європи-2020, матчі Євро-2020 (зокрема півфінал Данія – Англія), ЧС-2022 у Катарі та Євро-2024 у Німеччині.

Окрім суддівства, Маккелі працює інспектором поліції в Роттердамі. Також він є координатором із розвитку суддівства в Королівському нідерландському футбольному союзі.

Данні Маккелі на службі у поліції Роттердама (фото: instagram.com/p/BETktiozP3V)

Як судив українські команди

Зі збірною України нідерландський арбітр перетинався лише одного разу. У червні 2022 року він обслуговував матч плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія – Україна, в якому "синьо-жовті" здобули сенсаційну перемогу – 3:1.

Також Маккелі судив українські клуби в єврокубках. У 2015 році він був головним арбітром зустрічі "Олімпіакос" – "Дніпро" (2:2) у Лізі Європи, у 2018-му, в кваліфікації цього ж турніру працював на матчі "РБ Лейпциг" – "Зоря" (3:2), а в 2021-му в кваліфікації ЛЧ обслуговував поєдинок "Монако" – "Шахтар" (0:1).