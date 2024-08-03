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Збірна України з фехтування вийшла в півфінал Олімпіади-2024

Париж, Субота 03 серпня 2024 14:43
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Збірна України з фехтування вийшла в півфінал Олімпіади-2024 Фото: Ольга Харлан (праворуч) доклалася до командного успіху (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорців

Українські шпажистки здолали збірну Італії у рамках 1/4 фіналу командного турніру Олімпійських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Італія – Україна – 37:45

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Кожна з них тричі виходила на арену.

Після двох стартових дуелей українки перемогли мінімально, а в третій Комащук збільшила перевагу до +4. Згодом Харлан зробила гандикап ще соліднішим (25:19). Утім, італійки зуміли повернутися в гру.

Більше того, після сьомої дуелі стараннями запасної Ірен Веккі вони навіть вийшли вперед (35:34). Як наслідок, на плечі Комащук і Харлан упало завдання дотиснути Італію. Цієї цілі українські шпажистки впевнено досягли, дозволивши опоненткам набрати лише два пункти.

Раніше Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 2 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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