Збірна України з фехтування вийшла в півфінал Олімпіади-2024

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, 1/4 фіналу, жіночі команди

Італія – Україна – 37:45

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України захищали Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук. Кожна з них тричі виходила на арену.

Після двох стартових дуелей українки перемогли мінімально, а в третій Комащук збільшила перевагу до +4. Згодом Харлан зробила гандикап ще соліднішим (25:19). Утім, італійки зуміли повернутися в гру.

Більше того, після сьомої дуелі стараннями запасної Ірен Веккі вони навіть вийшли вперед (35:34). Як наслідок, на плечі Комащук і Харлан упало завдання дотиснути Італію. Цієї цілі українські шпажистки впевнено досягли, дозволивши опоненткам набрати лише два пункти.

Раніше Харлан здобула бронзову медаль у змаганні шпажисток. Українська фехтувальниця виграла матч за 3-тє місце індивідуального турніру в кореянки Чої Сібін. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.