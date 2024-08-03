ua en ru
Сб, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Париж, Суббота 03 августа 2024 14:43
UA EN RU
Сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Олимпиады-2024 Фото: Ольга Харлан (справа) приложилась к командному успеху (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Украинские шпажистки одолели сборную Италии в рамках 1/4 финала командного турнира Олимпийских игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/4 финала, женские команды

Италия – Украина – 37:45

Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины защищали Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук. Каждая из них трижды выходила на арену.

После двух стартовых дуэлей украинки победили минимально, а в третий Комащук увеличил преимущество до +4. Впоследствии Харлан сделала гандикап еще более солидным (25:19). Впрочем, итальянки сумели вернуться в игру.

Более того, после седьмой дуэли стараниями запасной Ирэн Векки они даже вышли вперед (35:34). Как следствие, на плечи Комащук и Харлан упала задача дожать Италию. Этой цели украинские шпажистки уверенно достигли, позволив оппоненткам набрать всего два пункта.

Ранее Харлан завоевала бронзовую медаль в соревновании шпажисток. Украинская фехтовальщица выиграла матч за 3-е место индивидуального турнира у кореянки Чои Сибин. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 2 августа на Олимпийских играх-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед