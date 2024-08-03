Сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Олимпиады-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, 1/4 финала, женские команды

Италия – Украина – 37:45

Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины защищали Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук. Каждая из них трижды выходила на арену.

После двух стартовых дуэлей украинки победили минимально, а в третий Комащук увеличил преимущество до +4. Впоследствии Харлан сделала гандикап еще более солидным (25:19). Впрочем, итальянки сумели вернуться в игру.

Более того, после седьмой дуэли стараниями запасной Ирэн Векки они даже вышли вперед (35:34). Как следствие, на плечи Комащук и Харлан упала задача дожать Италию. Этой цели украинские шпажистки уверенно достигли, позволив оппоненткам набрать всего два пункта.

Ранее Харлан завоевала бронзовую медаль в соревновании шпажисток. Украинская фехтовальщица выиграла матч за 3-е место индивидуального турнира у кореянки Чои Сибин. "Золото" взяла француженка Манон Брюне.