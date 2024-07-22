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Збірна США розкрила прапороносця на відкритті Олімпійських ігор-2024

Париж, Понеділок 22 липня 2024 15:29
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Збірна США розкрила прапороносця на відкритті Олімпійських ігор-2024 Фото: Леброн Джеймс поведе за собою збірну США (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірка Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс обраний прапороносцем Сполучених Штатів Америки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

39-річний баскетболіст уперше удостоєний презентувати американську делегацію. Прийдешні літні Ігри стануть для ветерана четвертими в кар'єрі.

Леброн був обраний прапороносцем колегами-олімпійцями. Дворазовий олімпійський чемпіон переміг у голосуванні американських спортсменів, які приїхали до Франції. Сам Джеймс назвав нову роль честю та великою відповідальністю.

Баскетбольна збірна США на груповому етапі Олімпіади-2024 зустрінеться з командами Південного Судану, Сербії та Пуерто-Рико. Перший матч американці зіграють проти балканців 28 липня.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.

До слова, раніше МОК затвердив остаточний список російських атлетів на Олімпіаді-2024.

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Сполучені Штати Америки Леброн Джеймс Олімпіада 2024 Баскетбол
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