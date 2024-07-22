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Сборная США раскрыла знаменосца на открытии Олимпийских игр-2024

Париж, Понедельник 22 июля 2024 15:29
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Сборная США раскрыла знаменосца на открытии Олимпийских игр-2024 Фото: Леброн Джеймс поведет за собой сборную США (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс избран знаменосцем Соединенных Штатов Америки на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

39-летний баскетболист впервые удостоен презентовать американскую делегацию. Грядущие летние Игры станут для ветерана четвертыми в карьере.

Леброн был выбран знаменосцем коллегами-олимпийцами. Двукратный олимпийский чемпион победил в голосовании американских спортсменов, приехавших во Францию. Сам Джеймс назвал новую роль честью и большой ответственностью.

Баскетбольная сборная США на групповом этапе Олимпиады-2024 встретится с командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Первый матч американцы сыграют против балканцев 28 июля.

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец штата Огайо, играл за школу Сент-Винсент – Сент-Мэри. На драфте НБА-2003 выбран "Кливлендом" под 1-м номером и за два десятилетия выступлений получил статус одного из сильнейших баскетболистов в истории.

Дебютировал под эгидой ассоциации еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес переехал перед сезоном 2018/19. Универсальный форвард выиграл чемпионские титулы НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. Леброн в составе сборной США триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). Фамилию Джеймса связывают с вероятным появлением франшизы в Лас-Вегасе.

К слову, ранее МОК утвердил окончательный список российских атлетов на Олимпиаде-2024.

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Соединенные Штаты Америки Леброн Джеймс Олимпиада 2024 Баскетбол
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