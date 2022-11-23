Збірна Іспанії розтрощила Коста-Рику в першому матчі на Мундіалі: відео

Розгромною перемогою національної команди Іспанії завершився матч 1-го туру чемпіонату світу-2022 проти збірної Коста-Рики. "Фурія Роха" забила сім м'ячів без відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група E, 1-й тур
Іспанія – Коста-Рика – 7:0
Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Ф. Торрес, 31 (пенальті), 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2
Піренейці зняли всі запитання щодо переможця зустрічі за стартові півгодини. На 11-й хвилині Ольмо класно прийняв м'яч із розворотом і пробив Наваса з близької відстані. Далі Асенсіо влучно пробив в один дотик після простріли Альби з лівого краю. А на 31-й Ферран Торрес упевнено реалізував одинадцятиметровий.
Побиття костариканців продовжилося після перерви. Спершу дубль оформив Торрес – сміливо і до кінця пішов в атаку на кількох оборонцв і таки проштовхнув м'яч у сітку повз голкіпера. П'ятий м'яч "Фурії Рохи" оформив Гаві, який технічно з льоту поклав від стійки в нижній кут.
Ще двічі іспанці забили перед фінальним свистком. Це Солер зіграв на добиванні після того, як Навас відбив перед собою простріл із правого флангу. А на десерт же Мората обігрався з Ольмо та лівою потужно пробив у ближній кут – 7:0.
Завдяки цьому тріумфу збірна Іспанії очолила квартет E. Також три очки мають японці, які несподівано здобули вольову перемогу над збірною Німеччини (2:1) в Ер-Райяні. У другому турі 27 листопада піренейці зустрінуться з Бундестім, а Коста-Рика протистоятиме Японії.
До слова, вранці опублікували прев'ю групи H ЧС-2022 зі збірними Португалії, Гани, Уругваю і Південної Кореї.
Нагадаємо, що напередодні Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.
Відзначимо, що раніше підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.