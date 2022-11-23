ЧС-2022: Португалія, Гана, Уругвай та Південна Корея – прев'ю групи H Мундіалю
Національні команди Португалії, Гани, Уругваю та Республіки Корея поведуть боротьбу за дві путівки в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2022 року в Катарі.
Знайомство з учасниками квартету H цьогорічного Мундіалю – в матеріалі РБК-Україна.
ЧС-2022, Група H. Розклад матчів
Уругвай – Південна Корея – 24 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)
Португалія – Гана – 24 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)
Південна Корея – Гана – 28 листопада, 15:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)
Португалія – Уругвай – 28 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)
Гана – Уругвай – 2 грудня, 17:00 ("Ель-Джануб", Вакра)
Південна Корея – Португалія – 2 грудня, 17:00 ("Едьюкейшн Сіті", Ер-Райян)
Португалія
Рейтинг ФІФА: 9-те місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: "бронза" (1966)
Головний тренер: Фернанду Сантуш
Капітан: Кріштіану Роналду
Провідний гравець: Бернарду Сілва
Вочевидь, Кріштіану Роналду приїхав на останній для себе Мундіаль. Володарю цілого музею індивідуальних і командних призів до повної колекції бракує титулу чемпіона світу. І зірковий форвард разом із керманичем збірної Фернанду Сантушем готовий віддати все, щоб привезти до Лісабона, а потім і на рідну Мадейру, Кубок світу.
Підбір виконавців у збірній Португалії, мабуть, найсильніший із часів "золотого покоління" початку 2000-х. І саме Роналду – зв'язковий між цими двома епохами. Критики наполягають, що фігура 5-разового володаря "Золотого м'яча" гальмує вихід збірної на новий рівень. Але він все ще здатен робити різницю.
Роналду відведена роль центрфорварда в улюбленій схемі Сантуша 4-3-3. Ліворуч в атаці, найімовірніше, гратиме Рафаель Леау з "Мілана", а от позиція правого вінгера залишається вакантною з кількома претендентами. Мозок цієї команди розташований у середній лінії. Бернарду Сілва стараннями Гвардіоли трансформувався з конвеєрного вінгера в модерного плеймейкера.
Фантастичний вибір і в лінії оборони. Фактично на всі чотири позиції є рівноцінні виконавці. Праворуч можуть зіграти Канселу та Далот, ліворуч – Геррейру та Мендеш, а в центрі за спинами Пепе, Данілу та Діаша з'явився 19-річний вундеркінд "Бенфіки" Антоніу Сілва. Перемога в групі – завдання мінімум.
Гана
Рейтинг ФІФА: 61-ше місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (2010)
Головний тренер: Отто Аддо
Капітан: Андре Аю
Провідний гравець: Іньякі Вільямс
"Блек Старз" повернулися на Мундіаль після невиходу на ЧС-2018. Утаємничені в перипетії місцевого футболу оглядачі співають оди новій генерації зірочок із берегів Гвінейської затоки. За союз поколінь тут свій відповідальний – керманич команди Отто Аддо, який запам'ятався виступами в дортмундській "Боруссії".
Як тренер він ще не надто знайомий широкому загалу. Проте, трудовий шлях 47-річного фахівця виглядає цікаво. Розпочав із ролі асистента в "Ганновері" U-19, був шефом скаутської служби збірної Гани, став помічником Едіна Терзіча в "Боруссії" Д. Керування збірною – перехід на новий рівень, але заслужений.
Аддо очолив Гану перед вирішальними матчами за путівку в Катар проти нігерійців. Використав гнучку схему, що переходила від 4-3-3 до 4-2-3-1. Вирішальна роль у тих матчах належала трійці в центрі поля в складі Баби, Партея і Кудуса – завзятість в обороні та винахідливість в атаці.
Тепер же ростер національної команди став ще ширшим. Шанс проявити себе матиме Іньякі Вільямс. Уродженець Країни Басків вирішив виступати за збірну батьків, які колись у пошуках кращої долі пішки перейшли Сахару та опинилися на Піренеях. Рекордсмен за кількістю матчів поспіль у Ла Лізі може стати головною зброєю команди на Мундіалі.
Уругвай
Рейтинг ФІФА: 14-те місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1930, 1950)
Головний тренер: Дієго Алонсо
Капітан: Дієго Годін
Провідний гравець: Федеріко Вальверде
Свої проводи ветеранів будуть і в складі "селесте". Катарський Мундіаль, найімовірніше, буде останнім для цілої плеяди зірок Уругваю – Муслери, Годіна (по 36 років), Касереса, Суареса та Кавані (по 35). Усі вони ще торували шлях у півфінал ЧС-2010 із неймовірним El Maestro Оскаром Табаресом на чолі.
Та епоха легендарного тренера закінчилася. Торік його замінив 47-річний Дієго Алонсо та вивів латиноамериканців на чемпіонат світу з третього місця в кваліфікації, хоча на старті відбору Уругвай плентався за межами топ-5. Новий керманич став тим ковтком свіжого повітря, якого так бракувало збірній.
Алонсо на чолі національної команди вдосталь поекспериментував зі схемами. У цьогорічних спарингах Уругвай встиг використати формації 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3 і навіть 3-5-2. При виборі тактичної побудови на ЧС-2022 тренерський штаб, вочевидь, відштовхуватиметься від суперника та ігрової форми форвардів.
Попри солідний вік, Едінсон Кавані та Луїс Суарес провели результативні півроку, тож Дарвін Нуньєс не буде гарантованим першим варіантом в атаці уругвайців. Головна ж надія "селесте" гратиме трохи глибше. Феде Вальверде не тільки додав у кількості голів та асистів у сезоні 2022/23, але й замахнувся на роль нового лідера мадридського "Реала".
Південна Корея
Рейтинг ФІФА: 28-ме місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: півфінал (2002)
Головний тренер: Паулу Бенту
Капітан: Сон Хин Мін
Провідний гравець: Кім Мін Дже
"Азійські тигри" тишком-нишком пробралися на ювілейний, десятий поспіль Мундіаль. Найбільшим досягненням корейців залишається півфінал домашнього ЧС-2002, коли не без допомоги скандального суддівства збірна почергово вибила Іспанію та Італію, але непідкореною вершиною залишився Бундестім.
На форумі в Росії чотири роки тому збірна Кореї хоч і не вийшла в плей-офф, але помстилася німцям. "Азійські тигри" здолали команду Йоахіма Льова в останньому матчі групи та потягнули чинних на той час чемпіонів із собою на дно. Цьогоріч корейці спробують повторити бодай цей фокус.
Улюбленою схемою керманича збірної Паулу Бенту стали 4-1-3-2. Ця формація спеціально підлаштована під головний актив команди – зірку АПЛ Сон Хин Міна. Під керівництвом португальського тренера він забив 12 м'ячів і віддав 9 асистів (34 матчі) та підтвердив правильність побудови.
Та мода невблаганна. У нещодавньому спарингу проти Ісландії Бенту несподівано виставив формацію 3-4-3. Щоправда і Сон у тому матчі на полі не з'явився. Тим не менше, туману в очі суперникам по групі тренерський штаб Південної Кореї запустити зумів. Тепер Уругвай ламатиме голову над потенційною схемою "Азійських тигрів" у стартовому турі.
Прогноз РБК-Україна Sport для групи H
Після жеребкування у восьмому за ліком квартеті Мундіалю оформився дует фаворитів. Португальці та уругвайці зобов'язані долати груповий етап, незважаючи на відчайдушний чи не надто спротив суперників. Хоча і Гана, і Південна Корея можуть здивувати.
Для андердогів групи вирішальне значення матиме перший матч. Поразки обох збірних перетворять очний поєдинок у 2-му турі в бій за життя. А такий розвиток подій цілком вірогідно лише сприятиме реалізації збірними Португалії та Уругваю своєї першої важливої місії на ЧС-2022.
До слова, напередодні Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.
Відзначимо, що раніше підготували прев'ю групи G ЧС-2022 зі збірними Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.
До слова, цього тижня опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.