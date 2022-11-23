Німеччина сенсаційно поступилася збірній Японії на ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група E, 1-й тур

Німеччина – Японія – 1:2

Голи: Гюндоган, 33 (пенальті) – Доан, 75, Асано, 83

У перші півгодини активнішими були підопічні Гансі Фліка, хоча й "сині самураї" намагалися впіймати німців у контратаках або запресингувати до помилок. Першим нагоду змарнував Рюдігер – пробив головою поруч зі стійкою після кутового. А потужний постріл Гюндогана з меж штрафного на себе прийняв Йосіда.

Та хавбек "Манчестер Сіті" таки досягнув цілі. Кімміх на 33-й хвилині класно закинув Рауму до вільної зони, той обіграв голкіпера та був ним збитий – пенальті. До позначки підійшов якраз Гюндоган і впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У роздягальню Бундестім могла піти з подвійною перевагою. Затяжна атака німецької збірної завершилася сейвом Гонди, але м'яч підхопив Гнабрі та прострілив на Гаверца, який відправив м'яч у сітку. Щоправда, з положення поза грою.

На старті другої половини Німеччина знову могла забивати. Це Гнабрі вискочив на ударну позицію після передачі Мюллєра та намагався поцілити в ближню дев'ятку. Та японцям пощастило – м'яч облизнув поперечину та полетів за межі поля.

На 61-й хвилині близьким до дублю був Гюндоган, але його постріл у дальній нижній кут метрів із десяти прийняла на себе стійка. А ще за десять хвилин справжні дива в рамці воріт продемонстрував Гонда, який впродовж однієї атаки 4 рази (!) парирував удари німців – один від Гоффмана та три у виконанні Гнабрі.

Цей подвиг явно надихнув збірну Японії. Представник Азії на ЧС-2022 полетів уперед і в кінцівці матчу забив двічі. Спершу Мінаміно отримав пас у карній зоні німців і прострілив уздовж воріт. Нойєр відбив м'яч, але прямісінько на Доана, який з кількох метрів був точним.

А на 85-й хвилині героєм Японії став Асано. На чужу половину м'яч відправив Ітакура, там сферу підхопив форвард німецького "Бохума", на швидкості протягнув його до штрафного майданчика Бундестім і потужно пробив під поперечину з гострого кута – 1:2 у підсумку!