ЧС-2022: Бразилія, Сербія, Швейцарія і Камерун – прев'ю групи G Мундіалю
На дві путівки в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Катарі на всіх претендують збірні Бразилії, Сербії, Швейцарії та Камеруну.
Знайомство з учасниками квартету G цьогорічного Мундіалю – в матеріалі РБК-Україна.
ЧС-2022, Група G. Розклад матчів
Швейцарія – Камерун – 24 листопада, 12:00 ("Ель-Джануб", Вакра)
Бразилія – Сербія – 24 листопада, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)
Камерун – Сербія – 28 листопада, 12:00 ("Ель-Джануб", Вакра)
Бразилія – Швейцарія – 28 листопада, 18:00 ("Істад 974", Доха)
Сербія – Швейцарія – 2 грудня, 21:00 ("Істад 974", Доха)
Камерун – Бразилія – 2 грудня, 21:00 ("Лусаїл Айконік", Лусаїл)
Бразилія
Рейтинг ФІФА: 1-ше місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Головний тренер: Тіте
Капітан: Тьягу Сілва
Провідний гравець: Неймар
Лідер рейтингу ФІФА серед збірних заслужено отримав статус першого фаворита Мундіалю. Рекордсмени за кількістю трофеїв прагнуть здобути 6-й Кубок світу в історії. Міцна в обороні та феєрична в атаці команда зібралася стати поруч із видатними попередниками. Цьогоріч якраз минуло 20 років з часу останнього чемпіонства.
Керманич пентакампеонів Тіте покладається на схему 4-2-3-1, щоб вмонтувати в основний склад увесь розсип зірок із бразильськими паспортами. Неймар, Вінісіус, Рішарлісон, Рафінья, Габріел Жезус та інші здатні робити різницю, що може мати вирішальний вплив на ЧС-2022. А ще ж із глибини поля розкішно доповнюють їх креативні Бруно Гімараєс і Лукас Пакета.
Натомість у лінії оборони збірної Бразилії справжні брили – Тьягу Сілва, Маркіньйос, імовірно, найсильніша пара конкурентів за місце у воротах Аліссон-Едерсон. І хоч на флангах наразі немає фігур масштабу Кафу чи Роберто Карлоса, та відсутність виконавців такого профілю хлопці Тіте компенсують іншим.
У випадку з Бразилією доцільно поглянути на всю турнірну сітку аж до фіналу. Після перемоги в групі пентакампеони потенційно зустрінуть на своєму шляху Уругвай, Іспанію, Аргентину та Францію у фіналі. Звісно, реальність бодай трохи відрізнятиметься, та навіть такий список топ-суперників цій збірній здолати до снаги.
Сербія
Рейтинг ФІФА: 21-ше місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: 1/8 фіналу (1998)
Головний тренер: Драган Стойковіч
Капітан: Душан Тадіч
Провідний гравець: Алєксандар Мітровіч
Для нейтральних у випадку ЧС-2022 українських уболівальників Сербія змагатиметься зі збірною Ірану за уявний приз антипатій. Хоча щодо футбольної складової балканців питань немає. "Орли", здається, отримали нове, здатне на звершення, "золоте покоління" і повинні поборотися за перший вихід у плей-офф.
У союзі з чорногорцями та під гучною назвою "Югославія" переважно сербські футболісти драматично програли в 1/8 фіналу Мундіалю-1998. Символічно, що капітаном тієї збірної був Драган Стойковіч – нинішній керманич національної команди. Тепер він прагне з новими зірками зробити те, що не вдалося Міхайловічу, Юговічу, Станковічу та Міятовічу.
Головний тренер сербів став адептом гри в три центрбеки. Ця схема покликана перевантажувати центр поля і "розтягувати" суперника в ширину завдяки активним флангам із Андреєю Жівковічем і Філіпом Костічем. Компенсувати їхні атакувальні пориви мають двійко центрхавів. Така буферна зона надала можливість для гри відразу двох "десяток" – Душана Тадіча та Сєргєя Мілінковіча-Савіча.
Стойковіч, однак, не припинив експереминувати. Інколи схема збірної Сербії набуває обрисів 3-4-1-2, де грає лише один "фантазіста". Натомість дует форвардів у складі Алєксандара Мітровіча та Душана Влаховіча може створити неприємності будь-якій обороні. У порівнянні з ЧС-2018 сербський горішок став міцнішим.
Швейцарія
Рейтинг ФІФА: 15-те місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)
Головний тренер: Мурат Якін
Капітан: Граніт Джака
Провідний гравець: Джердан Шакірі
Швейцарська збірна цьогоріч переживе ефект дежавю. Вдруге поспіль на груповому етапі Мундіалю суперниками альпійців стануть команди Бразилії та Сербії. Спогади про протистояння з ними на ЧС-2018 у швейцарців приємні – бойова нічию з пентакампеонами та емоційна вольова перемога над балканцями з голами вихідців із Косова.
Команда Мурата Якіна на чемпіонаті світу в Катарі прагнутиме зняття прокляття 1/8 фіналу. З останніх чотирьох виступів на планетарних форумах тричі Швейцарія припиняла боротьбу саме в першому раунді плей-офф. Ще одного разу A-Team не здолала груповий етап.
Із моменту призначення в серпні торік керманич збірної віддає перевагу формації 4-2-3-1. На катарських полях вона буде основною. Альтернативи між очевидним і неочевидним – популярні нині побудови з трьома центрбеками та "ромб" у 4-4-2 (4-1-2-1-2). Головний "помічник" Якіна – універсалізм лідерів на чолі з Гранітом Джакою.
Хавбек лондонського "Арсенала" сформував центральну вісь збірної Швейцарії разом із Ремо Фройлером, а за креатив відповідатиме Джердан Шакірі. Хороша фірма цієї трійки виконавців важливіша за імена в центрі атаки. Головний же кадровий виклик – брак альтернативи на флангах оборони. Тож уникнення травм у списку цілей.
Камерун
Рейтинг ФІФА: 43-тє місце
Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (1990)
Головний тренер: Рігобер Сонг
Капітан: Венсан Абубакар
Провідний гравець: Ерік Максім Чупо-Мотінг
Кожен новий призов збірної Камеруну порівнюють з командою зразка ЧС-1990. Сенсаційний похід тодішнього покоління на чолі з Роже Мілла драматично зупинився в чвертьфіналі. За інерцією африканці ще виходили на Мундіаль тричі поспіль, але бодай здолати груповий етап так і не зуміли. Та марять цим успіхом досі.
2022-й рік "Неприборкані леви" розпочали з бронзових медалей на домашньому Кубку африканський націй. Під час турніру місцева легенда Рігобер Сонг (екс-оборонець "Ліверпуля" і "Вест Хема") на чолі збірної чергував схеми 4-3-3 і 4-4-2 з переважанням першої. Та тепер назріли зміни, спровоковані одним виконавцем.
Ерік Максім Чупо-Мотінг через травми зірок несподівано став лідером атак мюнхенської "Баварії". Уродженець Гамбурга вже на порозі найрезультативнішого сезону в кар'єрі, оформивши 11 м'ячів у складі "ротен" (16 матчів). Ігнорувати такі бомбардирські подвиги – злочин, тож нападник або гратиме в центрі, або атакуватиме з глибини.
Є свої герої і позаду. Той же Андре-Франк Замбо Ангісса став провідним виконавцем "Наполі", що мчить до першого за понад три десятиліття Скудетто. Натомість воротар Андре Онана витіснив із основи міланського "Інтера" ветерана Хандановіча. А ось іншим оборонцям ще треба підтягти рівень...
Прогноз РБК-Україна Sport для групи G
Безумовним фаворитом квартету, як і всього чемпіонату, стала Бразилія. Пентакампеони повинні набирати 9 очок у групі, незважаючи на спротив суперників. Натомість швейцарці та серби конкуруватимуть за другу путівку в плей-офф.
Підсумок цього протистояння передусім залежатиме від кадрів. ЧС-2022, вочевидь, стане найграндіознішим у плані мікротравм і серйозних ушкоджень, а в складі обох команд є позиції з безальтернативними виконавцями. Тим часом Камерун намагатиметься скористатися недооцінкою суперників.
До слова, напередодні опублікували прев'ю групи F ЧС-2022 зі збірними Бельгії, Канади, Марокко та Хорватії.
Нагадаємо, що раніше з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.
До слова, минулого тижня підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.