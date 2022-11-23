Сборная Испании разбила Коста-Рику в первом матче на Мундиале: видео

Чемпионат мира-2022, группа E, 1-й тур

Испания – Коста-Рика – 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ф. Торрес, 31 (пенальти), 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Пиренейцы сняли все вопросы о победителе встречи в стартовые полчаса. На 11-й минуте Ольмо классно принял мяч с разворотом и пробил Наваса с близкого расстояния. Далее Асенсио метко пробил в одно касание после прострела Альбы с левого края. А на 31-й Ферран Торрес уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Избиение коста-риканцев продолжилось после перерыва. Сначала дубль оформил Торрес – смело и до конца пошел в атаку на нескольких защитников и протолкнул мяч в сетку мимо голкипера. Пятый мяч "Фурии Рохи" оформил Гави, который технически с лета уложил от стойки в нижний угол.

Еще дважды испанцы забили перед финальным свистком. Это Солер сыграл на добивании после того, как Навас отразил перед собой прострел с правого фланга. На десерт же Мората обыгрался с Ольмо и левой мощно пробил в ближний угол – 7:0.

Благодаря этому триумфу сборная Испании возглавила квартет E. Также три очка у японцев, которые неожиданно одержали волевую победу над сборной Германии (2:1) в Эр-Райяне. Во втором туре 27 ноября пиренейцы встретятся с Бундестим, а Коста-Рика будет противостоять Японии.