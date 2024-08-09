ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збірна Англії знайшла нового тренера: хто він такий

Лондон, П'ятниця 09 серпня 2024 16:56
UA EN RU
Збірна Англії знайшла нового тренера: хто він такий Фото: Лі Карслі раніше працював із молодіжкою "Трьох левів" (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник збірної Ірландії Лі Карлсі тимчасово очолив Англію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт збірної.

50-річний фахівець став в. о. керманича "Трьох левів". Посада стала вакантною після відставки Гарета Саутгейта за мотивами Євро-2024.

Карслі керуватиме збірною Англії у стартових поєдинках Ліги націй. У вересні його підопічні зустрінуться з Ірландією і Фінляндією. Тренер перебуватиме на посаді, поки асоціація займеться поглибленим пошуком нового керманича збірної.

Із 2021 року Карслі працював із молодіжною збірної Англії. Під його керівництвом "Три леви" тріумфували на Євро-2023 серед 21-річних.

Хто такий Лі Карслі

Уродженець англійського Бірмінгема, вихованець "Дербі Каунті". Дебютував за "баранів" на професіональному рівні в сезоні 1994/95.

Згодом захищав кольори "Блекберна", "Ковентрі" (двічі), ліверпульського "Евертона", "Бірмінгем Сіті". У 1997 році дебютував за Ірландію і поїхав у складі національної команди на ЧС-2002. Загалом провів 40 матчів за "Зелену армію".

Тренерську діяльність розпочав із посади в. о. керманича "Ковентрі" в 2012 році. Пізніше працював із "Брентфордом", "Бірмінгемом", збірною Англії U-20.

До слова, раніше Іспанія здолала збірну Англії у фіналі Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна Англії
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців