Збірна Англії знайшла нового тренера: хто він такий

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт збірної .

50-річний фахівець став в. о. керманича "Трьох левів". Посада стала вакантною після відставки Гарета Саутгейта за мотивами Євро-2024.

Карслі керуватиме збірною Англії у стартових поєдинках Ліги націй. У вересні його підопічні зустрінуться з Ірландією і Фінляндією. Тренер перебуватиме на посаді, поки асоціація займеться поглибленим пошуком нового керманича збірної.

Із 2021 року Карслі працював із молодіжною збірної Англії. Під його керівництвом "Три леви" тріумфували на Євро-2023 серед 21-річних.

Хто такий Лі Карслі

Уродженець англійського Бірмінгема, вихованець "Дербі Каунті". Дебютував за "баранів" на професіональному рівні в сезоні 1994/95.

Згодом захищав кольори "Блекберна", "Ковентрі" (двічі), ліверпульського "Евертона", "Бірмінгем Сіті". У 1997 році дебютував за Ірландію і поїхав у складі національної команди на ЧС-2002. Загалом провів 40 матчів за "Зелену армію".

Тренерську діяльність розпочав із посади в. о. керманича "Ковентрі" в 2012 році. Пізніше працював із "Брентфордом", "Бірмінгемом", збірною Англії U-20.