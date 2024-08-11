ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Дании выиграла гандбольный турнир Олимпийских игр

Лилль, Воскресенье 11 августа 2024 16:17
UA EN RU
Сборная Дании выиграла гандбольный турнир Олимпийских игр Фото: Датские гандболисты завоевали олимпийское "золото" (facebook.com/ihfworldhandball)
Автор: Антон Федорцив

Гандбольная команда Дании разгромила сборную Германии в олимпийском финале 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, гандбол, финал, мужчины

Германия – Дания – 26:39 (12:21, 14:18)

Датчане захватили инициативу фактически с первых минут. В течение первого тайма подопечные Николая Якобсена методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, по итогам первой 30-минутки сборная Дании оторвалась на 9 очков.

В начале второго тайма немецкие гандболисты попытались изменить ход событий. Бундестим в течение некоторого времени держалась рядом с датчанами. Однако постепенно фаворит добавил и увеличил гандикап до 15-ти пунктов. Сборная Германии смогла в финальные минуты сократить дефицит до -13.

Самым результативным в составе Дании стал правый крайний Матиас Гидсель. Он оформил 11 мячей. В рядах же немецкой команды больше всего старался центральный Юри Кнорр (6 голов).

Для сборной Дании "золото" Парижа стало вторым в истории. Местные гандболисты уже триумфовали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Наибольшим же достижением немцев остаются золотые награды сборной ГДР в 1980 году.

К слову, сборная США одержала победу над Францией в финале баскетбольного турнира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Сборная Германии
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед