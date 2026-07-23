Збільшити виплати у 2-3 рази і не тільки. Як пропонують змінити захист дітей в Україні

Головне: Суть ініціативи : Кабмін підтримав розроблений Мінсоцполітики законопроєкт, який комплексно реформує систему захисту дітей в Україні та забезпечує їхнє право на сімейне виховання.

: Кабмін підтримав розроблений Мінсоцполітики законопроєкт, який комплексно реформує систему захисту дітей в Україні та забезпечує їхнє право на сімейне виховання. Офіційний статус : 22 липня 2026 року документ зареєстрували на сайті Верховної Ради під №15438 та передали на розгляд керівництву.

: 22 липня 2026 року документ зареєстрували на сайті Верховної Ради під №15438 та передали на розгляд керівництву. Зростання виплат : законопроєкт передбачає, що допомога на дітей під опікою, піклуванням чи в прийомних сім'ях збільшиться орієнтовно у 2,7-2,8 раза (до 15 750 - 20 250 гривень) залежно від віку.

: законопроєкт передбачає, що допомога на дітей під опікою, піклуванням чи в прийомних сім'ях збільшиться орієнтовно у 2,7-2,8 раза (до 15 750 - 20 250 гривень) залежно від віку. Допомога дітям з інвалідністю : виплати для цієї категорії дітей зросте майже втричі (орієнтовно до 24 750 - 29 250 гривень).

: виплати для цієї категорії дітей зросте майже втричі (орієнтовно до 24 750 - 29 250 гривень). Нова одноразова виплата : при встановленні опіки, піклування чи влаштуванні дитини в прийомну сім'ю (дитячий будинок сімейного типу) пропонують запровадити допомогу у розмірі 36 000 гривень.

: при встановленні опіки, піклування чи влаштуванні дитини в прийомну сім'ю (дитячий будинок сімейного типу) пропонують запровадити допомогу у розмірі 36 000 гривень. Цілодобова підтримка : служби у справах дітей зобов'язані будуть оперативно реагувати на загрози життю та здоров'ю дитини вночі, у вихідні та святкові дні.

: служби у справах дітей зобов'язані будуть оперативно реагувати на загрози життю та здоров'ю дитини вночі, у вихідні та святкові дні. Родинні зв'язки : законопроєкт пропонує заборонити розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання (за винятком окремих ситуацій в інтересах дитини).

: законопроєкт пропонує заборонити розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування в сімейні форми виховання (за винятком окремих ситуацій в інтересах дитини). Правда про себе : усиновлювачам хочуть заборонити приховувати від дитини факт її усиновлення - таємниця зберігатиметься лише від сторонніх осіб.

: усиновлювачам хочуть заборонити приховувати від дитини факт її усиновлення - таємниця зберігатиметься лише від сторонніх осіб. Відповідальність чиновників : документ пропонує встановити персональну відповідальність та штрафи для очільників органів опіки (якщо вони не подадуть звіт про усунення небезпеки для відібраної від батьків дитини у встановлений судом строк).

: документ пропонує встановити персональну відповідальність та штрафи для очільників органів опіки (якщо вони не подадуть звіт про усунення небезпеки для відібраної від батьків дитини у встановлений судом строк). Інші нововведення: створення інституту довіреної особи на випадок смерті батьків, запуск центрів захисту за моделлю "Барнахус", обов'язкова реєстрація недержавних дитячих закладів у відповідному реєстрі тощо.

Про яку ініціативу йдеться

Українцям розповіли, що нещодавно Кабінет міністрів підтримав розроблений Мінсоцполітики проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання".

22 липня 2026 року документ зареєстрували на сайті Верховної Ради (під №15438) та передали на розгляд керівництву.

Отже, наступним кроком має стати розгляд та підтримка цього законопроєкту парламентом.

У Мінсоцполітики зауважили, що ця ініціатива - один із ключових етапів реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.

Фрагмент картки законопроєкту №15438 (скриншот: itd.rada.gov.ua)

Чим важливий цей законопроєкт

В цілому зареєстрований у ВРУ законопроєкт №15438, за даними міністерства:

комплексно реформує систему захисту дітей;

посилює державну підтримку сімейних форм виховання;

зміцнює спроможність служб у справах дітей;

забезпечує швидше реагування на випадки загрози життю та здоров'ю дитини.

Уточнюється, що документ вносить зміни до 18 законодавчих актів, серед яких Сімейний кодекс, Цивільний процесуальний кодекс, закони про охорону дитинства, про органи і служби у справах дітей і про державну допомогу сім'ям з дітьми.

Сімейні форми виховання дітей отримають більше підтримки (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Як пропонують збільшити "дитячі" виплати

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, після ухвалення цього законопроєкта виплати на дітей в Україні зростуть у 2-3 рази.

Так, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також на дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, збільшується приблизно у 2,7-2,8 рази:

з нинішніх 7 042 - 8 780 гривень;

до 15 750 - 20 250 гривень (залежно від віку).

Як пропонують збільшити виплати на дітей до 6 років (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Для дітей з інвалідністю виплати зростають майже втричі:

з 9 860 - 12 292 гривень;

до 24 750 - 29 250 гривень.

Як пропонують збільшити виплати на дітей віком від 6 до 18 років (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Крім того, вперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 000 гривень:

при встановленні опіки чи піклування над дитиною;

при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу.

Українцям пояснили водночас, що такі розрахунки - орієнтовні (за сьогоднішнім значенням базової величини в експериментальному проєкті у розмірі 4 500 гривень).

"Кінцева сума виплат буде розрахована відповідно до закону про Державний бюджет на 2027 рік", - констатували в Мінсоцполітики.

Яка нова одноразова виплата може з'явитись (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

Що ще змінить схвалення законопроєкту

У міністерстві повідомили, що схвалення законопроєкту передбачає також низку інших важливих змін:

цілодобове оперативне реагування служб у справах дітей на повідомлення про загрозу дитині - вночі, у вихідні та святкові дні (з відповідним переглядом нормативів щодо чисельності працівників служб, умов та оплати їх праці);

Як пропонують змінити спроможності служб у справах дітей (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

посилення права дитини на сімейне виховання (зокрема перебування в закладі не більше шести місяців - доки для дитини шукають можливість усиновлення, опіки, прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу);

обладнане житло (передбачене для прийомних сімей, які виховують п'ятьох і більше дітей, та спеціалізованих прийомних сімей);

(передбачене для прийомних сімей, які виховують п'ятьох і більше дітей, та спеціалізованих прийомних сімей); можливість залучати помічника прийомних батьків (для спеціалізованих прийомних сімей і родин, які утворені однією особою);

Дехто зможе претендувати на обладнане житло чи помічника (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

заборона розлучати братів і сестер під час усиновлення чи влаштування в сім'ю (крім окремих ситуацій та за умови, що це відповідатиме інтересам дитини);

Братів і сестер розлучати більше не планують (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

можливість дитини знати правду про себе (усиновлювачам буде заборонено приховувати від дитини факт її усиновлення - таємниця зберігатиметься лише для сторонніх осіб);

Дітям хочуть забезпечити право знати правду про себе (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

особиста відповідальність чиновників (якщо суд ухвалив рішення про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, орган опіки та піклування зобов'язаний у визначений судом строк подати звіт про здійснені заходи щодо усунення причин небезпеки для дитини, інакше його очільника оштрафують персонально);

Пропонують запровадити персональну відповідальність посадовців (інфографіка: facebook.com/denys.ulyutin.5)

запровадження інституту довіреної особи (яку батьки можуть заздалегідь визначити на випадок своєї смерті чи недієздатності);

(яку батьки можуть заздалегідь визначити на випадок своєї смерті чи недієздатності); створення законодавчої бази для центрів захисту дитини за моделлю "Барнахус" (що об'єднує соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу в одному безпечному просторі);

за моделлю "Барнахус" (що об'єднує соціальну, психологічну, правову та медичну допомогу в одному безпечному просторі); обов'язковість реєстрації недержавних закладів для дітей у Реєстрі надавачів соціальних послуг.

Головний результат ухвалення законопроєкту

Насамкінець у Мінсоцполітики пояснили, що реалізація цього законопроєкту дозволить громадам і службам у справах дітей:

швидше реагувати на випадки загрози для дитини;

забезпечити кращу взаємодію між усіма відповідальними органами;

посилити підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

"Головний результат, на який спрямований законопроєкт - аби кожна дитина в Україні мала можливість зростати у безпечному, стабільному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні", - підсумували у відомстві.