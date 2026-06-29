Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться
У Києві запускають нову соціальну послугу, яка дозволить батькам дітей з інвалідністю залишити дитину під наглядом фахівців, щоб отримати час для "перепочинку".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
- Нова соцпослуга: з 1 липня в Києві запускають пілотний проєкт із тимчасового відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю (віком від 9 до 14 років).
- Як це працює: дитина перебуватиме під наглядом фахівців у стаціонарі (Пуща-Водиця) за принципом "дитячого табору" на термін від 3 до 30 днів на рік.
- Мета програми: надати батькам час на відновлення здоров'я, розв'язання особистих справ або відпочинок, забезпечивши при цьому професійний догляд за дитиною.
- Як подати заявку: звернутися до Київського міського центру надання соціальних послуг із пакетом необхідних документів (особисті дані, медичні висновки та довідки, ІПР дитини тощо).
Про яку нову послугу в Києві йдеться
Громадянам розповіли, що у столиці запроваджують нову соціальну послугу - тимчасовий відпочинок для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.
Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда уточнила, що така послуга:
- стартує з 1 липня 2026 року;
- працюватиме на базі Київського міського центру надання соціальних послуг.
Уточнюється, що така ініціатива впроваджується у співпраці з ЮНІСЕФ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (через Німецький банк розвитку - KfW) у партнерстві з Українською мережею за права дитини та ГО "Соціальна Синергія".
Добробут дітей залежить від наявних у дорослих ресурсів (фото: kyivcity.gov.ua)
Мета й завдання нової соцпослуги
Хонда нагадала, що щоденний догляд за дитиною, яка потребує постійної уваги та супроводу, часто не залишає батькам часу:
- на власне здоров'я;
- на вирішення важливих життєвих питань;
- навіть на короткий відпочинок.
"Ми багато говоримо про підтримку дітей з інвалідністю, утім не менш важливою є підтримка людей, які щодня про них піклуються", - констатувала посадовиця.
Вона зауважила, що "батьки роками живуть у режимі безперервної відповідальності, нерідко відкладаючи власні потреби на потім".
"Нова послуга дозволить їм хоча б ненадовго відновити сили, знаючи, що їхня дитина перебуває під наглядом фахівців у безпечних умовах", - додала представниця КМДА.
З ким залишатиметься дитина та як надовго
За даними КМДА, нова соціальна послуга:
- передбачає тимчасовий догляд за дитиною на період від 3 до 30 календарних днів на рік;
- надаватиметься стаціонарно - за принципом "дитячого табору" в Пущі-Водиці (де одночасно зможуть перебувати 12 дітей).
Тимчасовий догляд за дитиною надаватиметься за принципом "дитячого табору" (фото: kyivcity.gov.ua)
Замість батьків з юними українцям залишатимуться відповідні спеціалісти, які будуть забезпечувати дітям безпечні умови перебування:
- нагляд, догляд і супровід;
- допомогу в повсякденній діяльності та задоволенні базових потреб;
- організацію дозвілля;
- організацію розвиткових занять;
- підтримку звичного для дитини розпорядку дня;
- за потребу - комунікацію з медичними та соціальними службами.
Діти отримуватимуть весь необхідний догляд і піклування (фото: kyivcity.gov.ua)
Хто зможе отримати послугу на першому етапі
У КМДА повідомили, що на першому етапі програми послугу надаватимуть сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років.
Зазначається, що такий формат:
- стане пілотним;
- дозволить оцінити попит і потреби родин для подальшого розширення програми.
"Для багатьох родин навіть кілька днів перепочинку можуть стати можливістю пройти лікування, вирішити соціально-правові питання, облаштувати житло відповідно до потреб дитини або просто відновити ресурс", - наголосила Хонда.
Саме тому, за її словами, посадовці розглядають таку послугу, як "інвестицію не лише в добробут батьків, а й у якість життя всієї родини".
Відпочинок потрібен і дітям, і дорослим (фото: kyivcity.gov.ua)
Які документи потрібні, щоб отримати послугу
Щоб отримати послугу тимчасового відпочинку для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, необхідно подати до Київського міського центру надання соціальних послуг (вул. Михайла Котельникова, 32/11) пакет "базових" документів:
- заяву про надання соціальної послуги тимчасового відпочинку (її може заповнити "на місці", за встановленим зразком, один із батьків або опікун);
- паспорт чи інший документ, що посвідчує особу заявника (одного з батьків чи законного представника) та його копію;
- свідоцтво про народження дитини (паспорт або ID-картку для дитини, яка досягла 14 років) та його копію;
- картку платника податків (РНОКПП) заявника та дитини.
Необхідно підготувати також медичні та спеціальні документи:
- документи, які підтверджують інвалідність дитини - копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- індивідуальну програму реабілітації (ІПР) дитини з інвалідністю (видається ЛКК) та її копію;
- медичну довідку про стан здоров'я дитини - зазвичай це виписка з медичної карти амбулаторного хворого за формою №027/о, довідка про відсутність протипоказань до перебування в колективі та довідка про епідемічне оточення (остання дійсна лише 3 дні).
За наявності (та за потреби) подаються додаткові документи:
- довідка ВПО (якщо родина має статус внутрішньо переміщених осіб) та її копія;
- документ, що підтверджує повноваження опікуна/піклувальника (якщо заяву подають не біологічні батьки, а законні представники).
Отримати консультацію з оформлення послуги можна також у телефонному режимі (у Київському міському центрі надання соціальних послуг) за номерами:
- 044 500 75 82;
- 044 450 91 66.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деяким дітям з інвалідністю виплатять 6500 гривень.
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