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Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться

07:34 29.06.2026 Пн
5 хв
Щоденна турбота про дитину виснажує, тож у столиці запроваджують нову важливу соцпослугу
aimg Ірина Костенко
Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться Догляд за дитиною часто не залишає батькам часу на себе (фото ілюстративне: Getty Images)
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У Києві запускають нову соціальну послугу, яка дозволить батькам дітей з інвалідністю залишити дитину під наглядом фахівців, щоб отримати час для "перепочинку".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Головне:

  • Нова соцпослуга: з 1 липня в Києві запускають пілотний проєкт із тимчасового відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю (віком від 9 до 14 років).
  • Як це працює: дитина перебуватиме під наглядом фахівців у стаціонарі (Пуща-Водиця) за принципом "дитячого табору" на термін від 3 до 30 днів на рік.
  • Мета програми: надати батькам час на відновлення здоров'я, розв'язання особистих справ або відпочинок, забезпечивши при цьому професійний догляд за дитиною.
  • Як подати заявку: звернутися до Київського міського центру надання соціальних послуг із пакетом необхідних документів (особисті дані, медичні висновки та довідки, ІПР дитини тощо).

Про яку нову послугу в Києві йдеться

Громадянам розповіли, що у столиці запроваджують нову соціальну послугу - тимчасовий відпочинок для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

Заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда уточнила, що така послуга:

  • стартує з 1 липня 2026 року;
  • працюватиме на базі Київського міського центру надання соціальних послуг.

Уточнюється, що така ініціатива впроваджується у співпраці з ЮНІСЕФ за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (через Німецький банк розвитку - KfW) у партнерстві з Українською мережею за права дитини та ГО "Соціальна Синергія".

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдетьсяДобробут дітей залежить від наявних у дорослих ресурсів (фото: kyivcity.gov.ua)

Мета й завдання нової соцпослуги

Хонда нагадала, що щоденний догляд за дитиною, яка потребує постійної уваги та супроводу, часто не залишає батькам часу:

  • на власне здоров'я;
  • на вирішення важливих життєвих питань;
  • навіть на короткий відпочинок.

"Ми багато говоримо про підтримку дітей з інвалідністю, утім не менш важливою є підтримка людей, які щодня про них піклуються", - констатувала посадовиця.

Вона зауважила, що "батьки роками живуть у режимі безперервної відповідальності, нерідко відкладаючи власні потреби на потім".

"Нова послуга дозволить їм хоча б ненадовго відновити сили, знаючи, що їхня дитина перебуває під наглядом фахівців у безпечних умовах", - додала представниця КМДА.

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З ким залишатиметься дитина та як надовго

За даними КМДА, нова соціальна послуга:

  • передбачає тимчасовий догляд за дитиною на період від 3 до 30 календарних днів на рік;
  • надаватиметься стаціонарно - за принципом "дитячого табору" в Пущі-Водиці (де одночасно зможуть перебувати 12 дітей).

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдетьсяТимчасовий догляд за дитиною надаватиметься за принципом "дитячого табору" (фото: kyivcity.gov.ua)

Замість батьків з юними українцям залишатимуться відповідні спеціалісти, які будуть забезпечувати дітям безпечні умови перебування:

  • нагляд, догляд і супровід;
  • допомогу в повсякденній діяльності та задоволенні базових потреб;
  • організацію дозвілля;
  • організацію розвиткових занять;
  • підтримку звичного для дитини розпорядку дня;
  • за потребу - комунікацію з медичними та соціальними службами.

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдеться

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдетьсяДіти отримуватимуть весь необхідний догляд і піклування (фото: kyivcity.gov.ua)

Хто зможе отримати послугу на першому етапі

У КМДА повідомили, що на першому етапі програми послугу надаватимуть сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю віком від 9 до 14 років.

Зазначається, що такий формат:

  • стане пілотним;
  • дозволить оцінити попит і потреби родин для подальшого розширення програми.

"Для багатьох родин навіть кілька днів перепочинку можуть стати можливістю пройти лікування, вирішити соціально-правові питання, облаштувати житло відповідно до потреб дитини або просто відновити ресурс", - наголосила Хонда.

Саме тому, за її словами, посадовці розглядають таку послугу, як "інвестицію не лише в добробут батьків, а й у якість життя всієї родини".

Батькам дітей з інвалідністю у Києві пропонують тимчасовий відпочинок: про що йдетьсяВідпочинок потрібен і дітям, і дорослим (фото: kyivcity.gov.ua)

Які документи потрібні, щоб отримати послугу

Щоб отримати послугу тимчасового відпочинку для батьків, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, необхідно подати до Київського міського центру надання соціальних послуг (вул. Михайла Котельникова, 32/11) пакет "базових" документів:

  • заяву про надання соціальної послуги тимчасового відпочинку (її може заповнити "на місці", за встановленим зразком, один із батьків або опікун);
  • паспорт чи інший документ, що посвідчує особу заявника (одного з батьків чи законного представника) та його копію;
  • свідоцтво про народження дитини (паспорт або ID-картку для дитини, яка досягла 14 років) та його копію;
  • картку платника податків (РНОКПП) заявника та дитини.

Необхідно підготувати також медичні та спеціальні документи:

  • документи, які підтверджують інвалідність дитини - копію медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • індивідуальну програму реабілітації (ІПР) дитини з інвалідністю (видається ЛКК) та її копію;
  • медичну довідку про стан здоров'я дитини - зазвичай це виписка з медичної карти амбулаторного хворого за формою №027/о, довідка про відсутність протипоказань до перебування в колективі та довідка про епідемічне оточення (остання дійсна лише 3 дні).

За наявності (та за потреби) подаються додаткові документи:

  • довідка ВПО (якщо родина має статус внутрішньо переміщених осіб) та її копія;
  • документ, що підтверджує повноваження опікуна/піклувальника (якщо заяву подають не біологічні батьки, а законні представники).

Отримати консультацію з оформлення послуги можна також у телефонному режимі (у Київському міському центрі надання соціальних послуг) за номерами:

  • 044 500 75 82;
  • 044 450 91 66.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деяким дітям з інвалідністю виплатять 6500 гривень.

Крім того, ми пояснювали, як батькам отримати перші документи новонародженого "у кілька кліків" - без черг і паперів.

Читайте також, як зросли "дитячі" виплати в Україні у 2026 році та де їх оформити.

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