Увеличить выплаты в 2-3 раза и не только. Как предлагают изменить защиту детей в Украине

Главное:
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Суть инициативы: Кабмин поддержал разработанный Минсоцполитики законопроект, который комплексно реформирует систему защиты детей в Украине и обеспечивает их право на семейное воспитание.
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Официальный статус: 22 июля 2026 года документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады под №15438 и передали на рассмотрение руководству.
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Рост выплат: законопроект предусматривает, что помощь на детей под опекой, попечительством или в приемных семьях увеличится ориентировочно в 2,7-2,8 раза (до 15 750 - 20 250 гривен) в зависимости от возраста.
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Помощь детям с инвалидностью: выплаты для этой категории детей вырастут почти в три раза (ориентировочно до 24 750 - 29 250 гривен).
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Новая единоразовая выплата: при установлении опеки, попечительства или устройстве ребенка в приемную семью (детский дом семейного типа) предлагают ввести помощь в размере 36 000 гривен.
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Круглосуточная поддержка: службы по делам детей обязаны будут оперативно реагировать на угрозы жизни и здоровью ребенка ночью, в выходные и праздничные дни.
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Семейные связи: законопроект предлагает запретить разлучать братьев и сестер во время усыновления или устройства в семейные формы воспитания (за исключением отдельных ситуаций в интересах ребенка).
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Правда о себе: усыновителям хотят запретить скрывать от ребенка факт его усыновления - тайна будет сохраняться лишь от посторонних лиц.
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Ответственность чиновников: документ предлагает установить персональную ответственность и штрафы для руководителей органов опеки (если они не подадут отчет об устранении опасности для отобранного от родителей ребенка в установленный судом срок).
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Другие нововведения: создание института доверенного лица на случай смерти родителей, запуск центров защиты по модели "Барнахус", обязательная регистрация негосударственных детских заведений в соответствующем реестре и т.д.
О какой инициативе идет речь
Украинцам рассказали, что недавно Кабинет министров поддержал разработанный Минсоцполитики проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет усовершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание".
22 июля 2026 года документ зарегистрировали на сайте Верховной Рады (под №15438) и передали на рассмотрение руководству.
Следовательно, следующим шагом должно стать рассмотрение и поддержка этого законопроекта парламентом.
В Минсоцполитики отметили, что эта инициатива - один из ключевых этапов реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на рост в семейном окружении на 2024-2028 годы.
Фрагмент карточки законопроекта №15438 (скриншот: itd.rada.gov.ua)
Чем важен этот законопроект
В целом зарегистрированный в ВРУ законопроект №15438, по данным министерства:
- комплексно реформирует систему защиты детей;
- усиливает государственную поддержку семейных форм воспитания;
- укрепляет способность служб по делам детей;
- обеспечивает более быстрое реагирование на случаи угрозы жизни и здоровью ребенка.
Уточняется, что документ вносит изменения в 18 законодательных актов, среди которых Семейный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, законы об охране детства, органах и службах по делам детей и о государственной помощи семьям с детьми.
Семейные формы воспитания детей получат больше поддержки (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
Как предлагают увеличить "детские" выплаты
Согласно информации Минсоцполитики, после принятия этого законопроекта выплаты на детей в Украине вырастут в 2-3 раза.
Так, помощь на ребенка под опекой или попечительством, а также на ребенка, устроенного в приемную семью или детский дом семейного типа, увеличивается примерно в 2,7-2,8 раза:
- с нынешних 7 042 - 8 780 гривен;
- до 15 750 - 20 250 гривен (в зависимости от возраста).
Как предлагают увеличить выплаты на детей до 6 лет (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
Для детей с инвалидностью выплаты растут почти втрое:
- с 9 860 - 12 292 гривен;
- до 24 750 - 29 250 гривен.
Как предлагают увеличить выплаты на детей от 6 до 18 лет (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
Кроме того, впервые появляется единовременная выплата в размере 36 000 гривен:
- при установлении опеки или попечительства над ребенком;
- при его устройстве в приемную семью или детский дом семейного типа.
Украинцам объяснили, что такие расчеты - ориентировочные (по сегодняшнему значению базовой величины в экспериментальном проекте в размере 4 500 гривен).
"Конечная сумма выплат будет рассчитана в соответствии с законом о Государственном бюджете на 2027 год", - констатировали в Минсоцполитики.
Какая новая единовременная выплата может появиться (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
Что еще изменит принятие законопроекта
В министерстве сообщили, что принятие законопроекта предусматривает также ряд других важных изменений:
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круглосуточное оперативное реагирование служб по делам детей на сообщения об угрозе ребенку - ночью, в выходные и праздничные дни (с соответствующим пересмотром нормативов насчет численности работников служб, условий и оплаты их труда);
Как предлагают изменить возможности служб по делам детей (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
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усиление права ребенка на семейное воспитание (в частности пребывание в заведении не более шести месяцев - пока для ребенка ищут возможность усыновления, опеки, приемную семью или детский дом семейного типа);
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оборудованное жилье (предусмотрено для приемных семей, воспитывающих пятерых и более детей и специализированных приемных семей);
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возможность привлекать помощника приемных родителей (для специализированных приемных семей и семей, образованных одним человеком);
Некоторые могут претендовать на оборудованное жилье или помощника (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
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запрет разлучать братьев и сестер во время усыновления или устройства в семью (кроме отдельных ситуаций и при условии, что это будет отвечать интересам ребенка);
Братьев и сестер разлучать больше не планируют (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
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возможность ребенка знать правду о себе (усыновителям будет запрещено скрывать от ребенка факт его усыновления - тайна будет сохраняться только для посторонних лиц);
Детям хотят обеспечить право знать правду о себе (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
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личная ответственность чиновников (если суд принял решение об отнятии ребенка от родителей без лишения родительских прав, орган опеки и попечительства обязан в определенный судом срок представить отчет об осуществленных мерах по устранению причин опасности для ребенка, иначе его руководителя оштрафуют персонально);
Предлагают ввести персональную ответственность чиновников (инфографика: facebook.com/denys.ulyutin.5)
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введение института доверенного лица (которого родители могут заранее определить на случай своей смерти или недееспособности);
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создание законодательной базы для центров защиты ребенка по модели "Барнахус" (объединяющей социальную, психологическую, правовую и медицинскую помощь в одном безопасном пространстве);
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обязательность регистрации негосударственных учреждений для детей в Реестре поставщиков социальных услуг.
Главный результат принятия законопроекта
В заключение в Минсоцполитики объяснили, что реализация этого законопроекта позволит громадам и службам по делам детей:
- быстрее реагировать на случаи опасности для ребенка;
- обеспечить лучшее взаимодействие между всеми ответственными органами;
- усилить поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
"Главный результат, на который направлен законопроект - чтобы каждый ребенок в Украине имел возможность расти в безопасном, стабильном и благоприятном для развития семейном окружении", - подытожили в ведомстве.