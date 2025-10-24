Збили два з трьох: Повітряні сили розповіли про першу атаку КАБами на Одеську область

Зазначається, що окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху.

"Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків", - сказано у повідомленні.