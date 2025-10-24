UA

Збили два з трьох: Повітряні сили розповіли про першу атаку КАБами на Одеську область

Ілюстративне фото: ворог скинув три авіабомби з літака Су-34 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вдень 24 жовтня спробували атакувати Одеську область трьома керованими авіабомбами (КАБ) з підвищеною дальністю ураження УМПБ-5. Загрозу було знешкоджено Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".

Зазначається, що окупанти намагалися бити по Одещині, запустивши три КАБи з винищувача Су-34, але їхні плани зазнали краху.

"Вдень російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака Су-34. Протиповітряною обороною півдня України збито 2 авіабомби. Ще одна – впала на відкритій ділянці місцевості, без наслідків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація та Повітряні сили 24 жовтня повідомили, що російські окупанти вперше атакували регіон керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворог запустив бомби в бік Південного та Чорноморського.

Попередньо, ворог використав УМПБ-5 - керовану авіабомбу з підвищеною дальністю ураження. Детальніше про все, що відомо про цю чергову російську зброю тероризму - в матеріалі РБК-Україна.

ОдесаПовітряні сили УкраїниВійна в Україні