Сбили два из трех: Воздушные силы рассказали о первой атаке КАБами на Одесскую область

"Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий", - сказано в сообщении.