RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сбили два из трех: Воздушные силы рассказали о первой атаке КАБами на Одесскую область

Иллюстративное фото: враг сбросил три авиабомбы с самолета Су-34 (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

Отмечается, что оккупанты пытались бить по Одесской области, запустив три КАБа с истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.

"Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий", - сказано в сообщении.

 

Напомним, Одесская областная военная администрация и Воздушные силы 24 октября сообщили, что российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Враг запустил бомбы в сторону Южного и Черноморского.

Предварительно, враг использовал УМПБ-5 - управляемую авиабомбу с повышенной дальностью поражения. Подробнее обо всем, что известно об этом очередном российском оружии терроризма - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВоздушные силы УкраиныВойна в Украине