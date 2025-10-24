Сбили два из трех: Воздушные силы рассказали о первой атаке КАБами на Одесскую область

Российские оккупанты днем 24 октября попытались атаковать Одесскую область тремя управляемыми авиабомбами (КАБ) с повышенной дальностью поражения УМПБ-5. Угроза была обезврежена Силами обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".
Отмечается, что оккупанты пытались бить по Одесской области, запустив три КАБа с истребителя Су-34, но их планы потерпели крах.
"Днем российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения, выпущенными с самолета Су-34. Противовоздушной обороной юга Украины сбито 2 авиабомбы. Еще одна - упала на открытом участке местности, без последствий", - сказано в сообщении.
Напомним, Одесская областная военная администрация и Воздушные силы 24 октября сообщили, что российские оккупанты впервые атаковали регион управляемыми авиационными бомбами (КАБ). Враг запустил бомбы в сторону Южного и Черноморского.
Предварительно, враг использовал УМПБ-5 - управляемую авиабомбу с повышенной дальностью поражения. Подробнее обо всем, что известно об этом очередном российском оружии терроризма - в материале РБК-Украина.