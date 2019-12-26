Заявление Лукашенко и выходные в 2020: новости за 25 декабря

Коллаж РБК-Украина

Папа Римский призвал к миру в Украине, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал скандальное заявление, названы выходные в 2010 году. Подробнее о том, что произошло во вторник, 25 декабря - в материале РБК-Украина

Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения границы поездом из РФ

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения российско-украинской границы пассажирским поездом "Таврия", который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Напомним, поезд пересек границу по незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет аннексированный Крым с материковой частью России.

Зеленский подписал закон, допускающий возможность импорта э/э из России

В среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-ІХ.

Закон, в частности, устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Лукашенко заявил, что Украина сама дала России повод для агрессии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод России для агрессии и начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы". По его словам, Украина подставилась тем, что якобы "начала душить россиян" на своей территории.

"Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, речь там и другое - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Пусть там как не было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", - сказал беларусский лидер.

Он также сообщил, что украинцы не смогли ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым в 2014 году.

В рождественском обращении Папа Римский призвал к миру в Украине

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского обращения к Граду и миру призвал к миру в Украине, Сирии и Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ватикана.

В своем послании понтифик говорил о мировой политике и помолился за несколько стран, в том числе за Йемен, Ливан, Венесуэлу, Ирак, Уганду и Сирию, где от войны страдают дети.

Выходные в 2020 году: сколько украинцы будут отдыхать

В 2020 году у жителей Украины будет 2 религиозных праздника и 9 государственных. Всего в наступающем новом году будет 11 дней, в которые не нужно будет работать. Более подробно о всех выходных днях - в материале Styler.