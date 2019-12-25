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В рождественском обращении Папа Римский призвал к миру в Украине

Новости » Общество     25.12.2019 - 15:15
В рождественском обращении Папа Римский призвал к миру в Украине
Фото: Папа Римский (vatican.va)

Также понтифик говорил о мировой политике

Папа Римский Франциск во время традиционного рождественского обращения к Граду и миру призвал к миру в Украине, Сирии и Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Ватикана.

В своем послании понтифик говорил о мировой политике и помолился за несколько стран, в том числе по Йемен, Ливан, Венесуэлу, Ирак, Уганду и Сирию, где от войны страдают дети.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", - сказал Папа Римский с балкона собора Святого Петра.

Во время рождественской мессы Франциск также заявил, что Господь любит всех людей.

"Рождество напоминает нам, что Бог продолжает нас любить всех, даже самых худших из нас", - отметил понтифик.

Напомним, 24 декабря в Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника.

Отметим, Рождество в Украине отмечается дважды по Григорианскому и Юлианскому календарю - 25 декабря и 7 января. Рождество 25 декабря стало официальным выходным в 2017 году.

Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию Папа Римский призвал молиться за Украину накануне встречи "нормандской четверки"
Новости Украины Папа Римский
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