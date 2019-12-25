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Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения границы поездом из РФ

Новости » Происшествия     25.12.2019 - 11:17
Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения границы поездом из РФ
Крымский мост (Фото: most.life)

В прокуратуре отметили, что такие действия являются грубым нарушением суверенитета Украины

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное дело по факту пересечения российско-украинской границы пассажирским поездом "Таврия", который следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Напомним, поезд пересек границу по незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет аннексированный Крым с материковой частью России.

В прокуратуре отметили, что данные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

"В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ЕС запуск железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом назвали еще одним шагом к принудительной интеграции с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

В представительстве президента Украины в аннексированном Крыму, в свою очередь, напомнили о незаконности въезда в Крым по Керченскому мосту. Также напомнили о пренебрежении Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

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