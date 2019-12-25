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Лукашенко заявил, что Украина сама дала России повод для агрессии

Новости » В мире     25.12.2019 - 13:56
Лукашенко заявил, что Украина сама дала России повод для агрессии
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

По его словам, в Украине "начали душить россиян"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод России для агрессии и начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Москвы".

По его словам, Украина подставилась тем, что якобы "начала душить россиян" на своей территории.

"Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, речь там и другое - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Пусть там как не было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", - сказал беларусский лидер.

Он также сообщил, что украинцы не смогли ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым в 2014 году.

"Я их спрашиваю, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы защищали Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?", - резюмировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что вопрос объединения Беларуси и Российской Федерации должны решать народы двух стран. При этом он не боится выборов общего президента союзного государства.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что РФ напала на Украину из-за отмены языкового закона Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

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