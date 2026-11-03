Заяви про "катівню" і загиблих у Петропавлівській Борщагівці є фейками, - МВС

Гучні заяви про "катівню" та загиблих у тимчасовому пункті дислокації НГУ в Петропавлівській Борщагівці є провокацією та не відповідають дійсності.
Про це міністр внутрішніх справ України Іваг Вигівський заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Вигівського, фейки про “катівню” та загиблих поширювала жінка, яка назвала себе медикинею. Її та водія “швидкої” вже затримали по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вигівський назвав події у Петропавлівській Борщагівці "зрежисованою ситуацією".
“І почалася вона з того, що ця псевдомедикиня прибула на автомобілі з шевроном екстреної меддопомоги. Вона емоційно показувала стрим, його побачило багато осіб і там почали збиратися люди”, - сказав він.
Вигівський припустив, що жінка могла мати злочинний намір забрати з місця подій військового у СЗЧ.
“Так, це своєрідна схема витягання ухилянтів. Я думаю, що та жінка, яка прибула на місце, у неї була мета - шахрайським шляхом забрати з СЗЧ особу, яка раніше вчинила злочин", - каже міністр.
За його словами, МВС детально пропрацьовує та вивчає всі зв'язки і надасть правову оцінку: хто спонукав безпосередніх учасників заворушень до кримінальних дій.
Вигівський каже, що спочатку з приміщення вивели чотирьох військовослужбовців:
Згодом натовп почав вимагати звільнити ще 17 військових, які також перебували в будівлі та готувалися до відправлення на навчання.
За словами міністра, щоб не наражати військових на небезпеку, їх вирішили вивезти автобусом, а територію залишити. Однак присутні перешкоджали виїзду транспорту та могли завдати шкоди тим, хто там знаходився.
Він уточнив, що ці військові потім були вимушені вийти з автобусу та повернутися у розпорядження НГУ.
Міністр також наголосив, що будівля перебувала в законній оренді Нацгвардії. Він запевнив, що МВС проведе службове розслідування та встановить обставини подій.
“І юридичну оцінку все-таки зараз буде надавати саме цим подіям ДБР. І ми проводимо службове розслідування… Наразі розслідується низка кримінальних проваджень”, - підсумував міністр.
Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля однієї з будівель Нацгвардії сталися масові заворушення.
Раніше у соцмережах з'явилася інформація про нібито утримання "40 СЗЧ-шників" у підвалі одного з приватних будинків. Також робилися маніпулятивні та неперевірені заяви про знущання з чоловіків.
Травмованих військових тримали у будівлі Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці, оскільки у кожній частині є медичний пункт, де людей можуть лікувати. Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
Також військова омбудсменка Ольга Решетилова зазначила, що серед цих військових були не лише мобілізовані, а й бійці з бойовим досвідом, які брали участь у боях за Маріуполь та Азовсталь і пережили російський полон.