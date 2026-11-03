Командувач Нацгвардії пояснив, чому травмовані військові були у будівлі НГУ під Києвом

Травмованих військових тримали у будівлі Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці, оскільки у кожній частині є медичний пункт, де людей можуть лікувати.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко під час брифінгу у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Ми воюємо вже п 'ять років і ми вміємо це робити (лікувати - ред.). Наші лікарі всі взагалі молодці. Якщо б їм потребувалося більше якісної медичної допомоги, ми б їх направили в медичні госпіталі або в медичну установу, медичний центр Національної гвардії", - сказав він.

Півненко додав, що розбирається по цьому питанню, і заявив, що "дійде до кінця".

Командувач Нацгвардії наголосив, що, якщо була зроблена помилка, її виправлять.

"Ми переглянемо свою історію, подивимося, як це відбувалося, тому що зараз із нашими військовослужбовцями працюють представники ДБР. Як тільки повністю зберемо інформацію, проведемо службове розслідування і вживатимемо заходів, щоб, якщо тут є порушення, такого більше не було", - підкреслив Півненко.

Він пояснив, що йшлося лише про те, щоб випустити одну особу, чи про ширші дії - жінка, яка прибула на місце, за його словами, мала конкретну мету.

"Ми маємо встановити, чи намагалася вона шахрайським шляхом забрати особу, яка самовільно залишила військову частину, яка раніше працювала зі зброєю. До речі, її чоловік також самовільно залишив військову частину", - розповів командувач НГУ.

Що стосується інших осіб, які там перебували на місці, Півненко зазначив, що серед них були люди й у стані алкогольного сп'яніння. Він наголосив, що кожна особа, найімовірніше, мала різні мотиви.

"Хтось просто хайпував, хтось хотів вчинити певні дії. Ми бачимо, що це певна категорія осіб, яка постійно підриває авторитет держави та нашу цілісність, шкодить країні. Тому це комплексне питання, і ми досліджуємо його разом зі Службою безпеки та всіма правоохоронними органами", - резюмував командувач Нацгвардії.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля приватного будинку. Цьому передувала поява в соцмережах інформація про ймовірне утримання в його підвалі чоловіків, які самовільно залишили військові частини.