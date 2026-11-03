Заявления о "пыточной" и погибших в Петропавловской Борщаговке являются фейками, - МВД

Фейки о "пытке"

По словам Выговского, фейки о "пыточной" и погибших распространяла женщина, которая назвала себя медиком. Ее и водителя "скорой" уже задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Выговский назвал события в Петропавловской Борщаговке "срежиссированной ситуацией".

"И началась она с того, что эта псевдомедик прибыла на автомобиле с шевроном экстренной медпомощи. Она эмоционально показывала стрим, его увидели многие и там начали собираться люди", - сказал он.

Выговский предположил, что женщина могла иметь преступное намерение увести с места событий военного в СОЧ.

"Да, это своеобразная схема извлечения ухилянтов. Я думаю, что у прибывшей на место женщины была цель - мошенническим путем забрать из СОЧ лицо, ранее совершившее преступление", - говорит министр.

По его словам, МВД подробно прорабатывает и изучает все связи и даст правовую оценку: кто побудил непосредственных участников беспорядков к уголовным действиям.

Детали событий

Выговский говорит, что сначала из помещения вывели четырех военнослужащих:

двух, вернувшихся после СОЧ,

двух мобилизованных, ожидавших отправки на базовую военную подготовку.

Впоследствии толпа потребовала освободить еще 17 военных, которые также находились в здании и готовились к отправке на учебу.

По словам министра, чтобы не подвергать военных опасности, их решили вывезти автобусом и покинуть территорию. Однако присутствовавшие препятствовали выезду транспорта и могли нанести вред тем, кто там находился.

Он уточнил, что эти военные были вынуждены выйти из автобуса и вернуться в располодение НГУ.

Министр также подчеркнул, что здание находилось в законной аренде Нацгвардии. Он заверил, что МВД проведет служебное расследование и установит обстоятельства случившегося.

"И юридическую оценку все-таки сейчас будет давать именно этим событиям ДБР. И мы проводим служебное расследование... Сейчас расследуется ряд уголовных производств", - подытожил министр.

Скандал в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле одного из зданий Нацгвардии произошли массовые беспорядки.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы содержании "40 СОЧ-ников" в подвале одного из частных домов. Также делались манипулятивные и непроверенные заявления об издевательствах над мужчинами.

Травмированных военных держали в здании Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, поскольку у каждой части есть медицинский пункт, где людей могут лечить. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.