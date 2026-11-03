Заяви про "катівню" і загиблих у Петропавлівській Борщагівці є фейками, - МВС

Гучні заяви про "катівню" та загиблих у тимчасовому пункті дислокації НГУ в Петропавлівській Борщагівці є провокацією та не відповідають дійсності.

Про це міністр внутрішніх справ України Іваг Вигівський заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна .

Фейки про "катівню"

За словами Вигівського, фейки про “катівню” та загиблих поширювала жінка, яка назвала себе медикинею. Її та водія “швидкої” вже затримали по статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вигівський назвав події у Петропавлівській Борщагівці "зрежисованою ситуацією".

“І почалася вона з того, що ця псевдомедикиня прибула на автомобілі з шевроном екстреної меддопомоги. Вона емоційно показувала стрим, його побачило багато осіб і там почали збиратися люди”, - сказав він.

Вигівський припустив, що жінка могла мати злочинний намір забрати з місця подій військового у СЗЧ.

“Так, це своєрідна схема витягання ухилянтів. Я думаю, що та жінка, яка прибула на місце, у неї була мета - шахрайським шляхом забрати з СЗЧ особу, яка раніше вчинила злочин", - каже міністр.

За його словами, МВС детально пропрацьовує та вивчає всі зв'язки і надасть правову оцінку: хто спонукав безпосередніх учасників заворушень до кримінальних дій.

Деталі подій

Вигівський каже, що спочатку з приміщення вивели чотирьох військовослужбовців:

двох, що повернули після СЗС,

двох мобілізованих, які очікували відправлення на базову військову підготовку.

Згодом натовп почав вимагати звільнити ще 17 військових, які також перебували в будівлі та готувалися до відправлення на навчання.

За словами міністра, щоб не наражати військових на небезпеку, їх вирішили вивезти автобусом, а територію залишити. Однак присутні перешкоджали виїзду транспорту та могли завдати шкоди тим, хто там знаходився.

Він уточнив, що ці військові потім були вимушені вийти з автобусу та повернутися у розпорядження НГУ.

Міністр також наголосив, що будівля перебувала в законній оренді Нацгвардії. Він запевнив, що МВС проведе службове розслідування та встановить обставини подій.

“І юридичну оцінку все-таки зараз буде надавати саме цим подіям ДБР. І ми проводимо службове розслідування… Наразі розслідується низка кримінальних проваджень”, - підсумував міністр.

Скандал у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля однієї з будівель Нацгвардії сталися масові заворушення.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про нібито утримання "40 СЗЧ-шників" у підвалі одного з приватних будинків. Також робилися маніпулятивні та неперевірені заяви про знущання з чоловіків.

Травмованих військових тримали у будівлі Нацгвардії в Петропавлівській Борщагівці, оскільки у кожній частині є медичний пункт, де людей можуть лікувати. Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.