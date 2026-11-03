Заявления о "пыточной" и погибших в Петропавловской Борщаговке являются фейками, - МВД
Громкие заявления о "пыточной" и погибших во временном пункте дислокации НГУ в Петропавловской Борщаговке являются провокацией и не соответствуют действительности.
Об этом министр внутренних дел Украины Иваг Выговский заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
Фейки о "пытке"
По словам Выговского, фейки о "пыточной" и погибших распространяла женщина, которая назвала себя медиком. Ее и водителя "скорой" уже задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Выговский назвал события в Петропавловской Борщаговке "срежиссированной ситуацией".
"И началась она с того, что эта псевдомедик прибыла на автомобиле с шевроном экстренной медпомощи. Она эмоционально показывала стрим, его увидели многие и там начали собираться люди", - сказал он.
Выговский предположил, что женщина могла иметь преступное намерение увести с места событий военного в СОЧ.
"Да, это своеобразная схема извлечения ухилянтов. Я думаю, что у прибывшей на место женщины была цель - мошенническим путем забрать из СОЧ лицо, ранее совершившее преступление", - говорит министр.
По его словам, МВД подробно прорабатывает и изучает все связи и даст правовую оценку: кто побудил непосредственных участников беспорядков к уголовным действиям.
Детали событий
Выговский говорит, что сначала из помещения вывели четырех военнослужащих:
- двух, вернувшихся после СОЧ,
- двух мобилизованных, ожидавших отправки на базовую военную подготовку.
Впоследствии толпа потребовала освободить еще 17 военных, которые также находились в здании и готовились к отправке на учебу.
По словам министра, чтобы не подвергать военных опасности, их решили вывезти автобусом и покинуть территорию. Однако присутствовавшие препятствовали выезду транспорта и могли нанести вред тем, кто там находился.
Он уточнил, что эти военные были вынуждены выйти из автобуса и вернуться в располодение НГУ.
Министр также подчеркнул, что здание находилось в законной аренде Нацгвардии. Он заверил, что МВД проведет служебное расследование и установит обстоятельства случившегося.
"И юридическую оценку все-таки сейчас будет давать именно этим событиям ДБР. И мы проводим служебное расследование... Сейчас расследуется ряд уголовных производств", - подытожил министр.
Скандал в Петропавловской Борщаговке
Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле одного из зданий Нацгвардии произошли массовые беспорядки.
Ранее в соцсетях появилась информация о якобы содержании "40 СОЧ-ников" в подвале одного из частных домов. Также делались манипулятивные и непроверенные заявления об издевательствах над мужчинами.
Травмированных военных держали в здании Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, поскольку у каждой части есть медицинский пункт, где людей могут лечить. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.
Также военная омбудсменка Ольга Решетилова отметила, что среди этих военных были не только мобилизованные, но и бойцы с боевым опытом, участвовавшие в боях за Мариуполь и Азовсталь и пережившие российский плен.