Заява про неотримання пенсії від РФ: у ПФУ відповіли, чи потрібно подавати її щороку

Деякі українські пенсіонери хвилюються, що через пропущену заяву можуть втратити виплати. У Пенсійному фонді пояснили, кому не потрібно повторно підтверджувати одну з важливих умов для отримання пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Йдеться про пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію. За законом вони мають право отримувати українську пенсію за умови, що не отримують пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.
Саме тому під час призначення, поновлення, продовження чи перерахунку пенсії необхідно повідомити Пенсійний фонд про неотримання таких виплат.
У Пенсійному фонді наголосили, що якщо людина вже подавала повідомлення про неотримання пенсії від РФ, повторно робити цього не потрібно.
Нова заява знадобиться лише у випадку, якщо змінилися обставини, які можуть впливати на право отримувати українську пенсію. Зокрема, повідомити ПФУ необхідно, якщо пенсіонер почав отримувати виплати від органів пенсійного забезпечення Росії.
Зробити це можна кількома способами:
Перед поданням заяви необхідно пройти ідентифікацію особи.
Пенсійний фонд дозволяє пройти ідентифікацію:
Після проходження ідентифікації або подання необхідного повідомлення пенсійні виплати можуть бути поновлені автоматично.
Також пенсіонеру можуть компенсувати пропущені виплати за попередні місяці, якщо право на пенсію буде підтверджене.
У ПФУ підкреслили, що зупинення виплат у таких випадках не є остаточним рішенням, а лише наслідком невиконання передбачених законом процедур.
Раніше РБК-Україна писало, що Пенсійний фонд затвердив нові показники середньої зарплати для розрахунку пенсій, які з початку 2026 року зросли більш ніж на 1,3 тисячі гривень. Від цього показника залежить база для нарахування нових пенсій, а сам розмір виплат визначають з урахуванням страхового стажу та офіційної зарплати людини.
Також ми розповідали, що пенсіонери зобов'язані протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про зміну особистих даних, банківських реквізитів, працевлаштування чи звільнення. У ПФУ попередили, що через несвоєчасне інформування може виникнути переплата пенсії, яку доведеться повернути добровільно або шляхом відрахування до 20% із майбутніх виплат.