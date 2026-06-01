Пенсії за червень-2026: кому з українців збільшать виплати

Вже сьогодні, 1 червня, стартує фінансування виплат за перший місяць літа. Загального перерахунку пенсій у червні в Україні не буде, проте окремі категорії пенсіонерів усе ж отримають підвищені суми та доплати.

РБК-Україна розповідає, скільки було профінансовано виплат минулого місяця та хто отримає надбавки до пенсій в червні 2026 року.

Скільки коштів виплатили в травні

Протягом квітня та травня органи ПФУ надали громадянам мільйони послуг (1584,9 тис. у квітні та 1572,5 тис. у травні). Загалом фінансування за ці два місяці розподілилося так:

Пенсії: У травні на виплати спрямували 74,5 млрд грн, що майже на рівні квітня - 75,0 млрд грн (тоді через АТ “Укрпошта” пройшло 9,4 млрд грн, а через уповноважені банки - 65,6 млрд грн).

Житлові субсидії та пільги: У травні сума склала 3,3 млрд грн, тоді як у квітні на це було профінансовано 4,8 млрд грн.

Страхові виплати: На цю статтю у травні виділили 3,5 млрд грн (зокрема 2,1 млрд грн - на оплату лікарняних). У квітні фінансування становило 3,8 млрд грн (на лікарняні - 2,4 млрд грн).

Соціальна допомога та інші виплати: У травні спрямовано 10,9 млрд грн, тоді як у квітні сума була суттєво більшою - 28,5 млрд грн.

Підвищення у червні: хто і які доплати отримає

Попри відсутність загальної індексації з 1 червня, у ПФУ пояснили, кому саме нарахують доплати та як обчислюватимуть нові суми:

1. Працюючі пенсіонери (виплата одразу за кілька місяців). Перерахунок торкнеться тих, хто станом на квітень накопичив щонайменше 24 місяці додаткового страхового стажу. У червні вони отримають оновлені суми, а також доплату за попередні два місяці (квітень і травень).

Чому виникла затримка? Роботодавці подають звітність про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал протягом 40 днів після його завершення. Тому інформація за січень-березень потрапляє до реєстрів лише в середині травня.

2. Вікові доплати для літніх людей

У червні продовжують діяти щомісячні вікові надбавки:

від 70 до 74 років - 300 грн;

від 75 до 79 років - 456 грн;

від 80 років - 570 грн.

Важливий нюанс: Звертатися до ПФУ не потрібно, надбавка нараховується з дня досягнення відповідного віку.

Обмеження щодо суми: Загальний розмір пенсії отримувача не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Вплив дати народження: Якщо пенсіонер народився 1 числа місяця, він одразу отримає повну надбавку. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплату нарахують лише за дні після досягнення віку.

Принцип різниці: Після переходу до наступної вікової категорії повна нова надбавка не призначається, а лише донараховується різниця. Наприклад, після досягнення 75 років людина отримуватиме додатково не 456 грн, а лише 156 грн доплати, оскільки 300 грн їй уже було встановлено після 70-річчя.

Хто може втратити пенсію по інвалідності?

У ПФУ попереджають, що виплату пенсій для осіб з інвалідністю, статус яких не є довічним, можуть призупинити.

Для поновлення виплат необхідно пройти повторний медичний огляд у встановлені терміни. До моменту офіційного підтвердження діагнозу фінансування таких пенсій буде заморожено.